עוד אירוע חמור: דגל פלסטין רוסס על בניין עיריית לוד

דגל פלסטין רוסס על בניין עיריית לוד. הבוקר עם הגעת עובדי עיריית לוד אל בניין העירייה התגלה לעיניהם כי לצד שילוט שם העיר- רוסס דגל פלסטין על בניין העירייה.
לדברי ראש העיר, יאיר רביבו מדובר במעשה חמור ונפתחה חקירת משטרה לאחר שקיים תיעוד של המעשה.
ראש העיר יאיר רביבו: "ריסוס דגל פלסטין על בניין העירייה הוא מעשה חמור ומקומם, פרובוקציה מכוונת, דווקא בתקופה רגישה שבה נדרשת אחריות.
המעשה מתועד במצלמות ונפתחה חקירה לתפיסת המנוולים. אני בטוח שהשב"כ ומשטרת ישראל יפעלו בנחישות וילכדו את האחראים למעשה הנפשע וימצו עמם את הדין במלוא החומרה.
דאגנו לנקות מיד את הגרפיטי. לא נאפשר לפגוע בסמלי השלטון וברכוש הציבורי ובמקביל נגביר בע"ה מיד את תליית דגלי ישראל האהובה שלנו. עם ישראל חי"
