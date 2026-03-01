פגיעה ישירה בביתו של הקומיקאי דניאל חן: "ברוך השם נס"

יוצר הסדרה "ילד רע" שנמכרה לנטפליקס ניצל לאחר שהתפנה למרחב המוגן במהלך מתקפת הטילים האיראנית על תל אביב. חן שיתף תיעוד של כוחות ההצלה מחוץ לביתו שספג פגיעה ישירה: "אני בסדר"

הקומיקאי והסטנדאפיסט דניאל חן, יוצר הסדרה המצליחה "ילד רע" (שנמכרה לאחרונה לענקית הסטרימינג נטפליקס), מצא את עצמו אמש בלב דרמה שלקוחה מסרט מתח – אך הפעם במציאות המורכבת של תל אביב. במהלך מתקפת הטילים האיראנית הנרחבת ביום שבת, ספג ביתו של חן פגיעה ישירה של טיל.

בתיעוד מצמרר שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו מרחוב מגוריו, נראות כוחות כיבוי והצלה רבים פועלים בזירה, כשאורות כחולים ואדומים שוטפים את הרחוב החשוך. חן, ששיתף את התיעוד עם עוקביו, כתב על גבי התמונה: "נפל לנו טיל על הבית אני בסדר ברוך השם נס".

האירוע הקשה הסתיים ללא פגע בנפש עבור חן, וזאת בזכות העובדה שהקפיד להישמע להנחיות פיקוד העורף והתפנה למרחב המוגן מיד עם הישמע האזעקה. בתיעוד ניתן לראות את ההרס מסביב ואת כוחות הביטחון כשהם סוגרים את האזור ומטפלים בזירה.