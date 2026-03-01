בישול תחת אש: מתכוני 5 דקות בין אזעקה לממ"ד

בזמן שחיל האוויר מטפל באיומים מלמעלה, אנחנו צריכים לטפל באיומים מלמטה – הרעב והמתח. המטרה שלנו היום היא פשוטה: מינימום זמן עמידה ליד השיש, מקסימום שובע.
כלל הברזל: אם נשמעת אזעקה – עוזבים הכל (כן, גם את הגבינה שנמסה) ורצים למרחב המוגן. המיקרוגל יחכה, אתם לא.
1. הקינוח שמיירט את הלחץ: עוגת שוקולד בספל
זהו מתכון ה"זבנג וגמרנו" האולטימטיבי. היא חמה, היא שוקולדית והיא מוכנה לפני שהספקתם להגיד "יירוט מוצלח".
המצרכים (לספל גדולה):
3 כפות קמח
2 כפות סוכר
1 כף קקאו
3 כפות חלב (או מים)
1 כף שמן
השדרוג: קוביית שוקולד מריר או כפית ממרח שוקולד במרכז.
הוראות הכנה: מערבבים הכל בתוך הספל בעזרת מזלג עד לקבלת בלילה אחידה. דוחפים את קוביית השוקולד פנימה ומכניסים למיקרוגל ל-90 שניות. התוצאה? עננים של נחמה.
2. ה"פיצה" של הממ"ד: טורטייה אקספרס
מי צריך לחכות לשליח (שממילא לא נוסע בזמן מתקפה) כשיש לכם טורטייה במזווה?
המצרכים:
טורטייה אחת
כף רסק עגבניות או קטשופ (לא לשפוט, זה מצב חירום!)
חופן גבינה צהובה
אורגנו או זיתים
הוראות הכנה: מורחים, מפזרים ומכניסים לטוסטר אובן או למחבת מכוסה ל-3 דקות. ברגע שהגבינה מבעבעת – אתם מוכנים למערכה הבאה.
תגובות