ליאל אלי מגיבה לביקורת: "מצווה להתחפש ולשמור על המסורת היהודית"

כוכבת הרשת ליאל אלי מגיבה לביקורת של הסטייליסט איתי בצלאלי על תחפושות בזמן אזעקות ומלחמה: "להתחפש בפורים זה חלק מהשמחה והניצחון שלנו. חייב לשמור על המסורת היהודית"

לאחר שהסטייליסט איתי בצלאלי עורר סערה כשביקר משפיעניות שהמשיכו להעלות תחפושות פורים בזמן אזעקות והסלמה ביטחונית, כעת מגיעה גם תגובה מהצד השני. כוכבת הרשת והמשפיענית ליאל אלי בחרה להשיב לביקורת - והבהירה את עמדתה.

צפו בתגובה של ליאל אלי לביקורת של בצלאלי

מתוך האינסטגרם של ליאל אלי

אלי התייחסה לביקורת על פרסום תכני פורים בזמן המצב הביטחוני, ואמרה: "להתחפש בפורים זה חלק מהשמחה והניצחון שלנו. מלחמות ואזעקות - זאת השגרה שלנו. מה אתה רוצה, שכל פעם נשתתק ונחיה סביב החדשות? חייב לשמור על המסורת היהודית, חייב אסקפיזם, חייב לשמוח."

הביקורת שהציתה את הדיון

דבריה מגיעים לאחר שבצלאלי תקף משפיעניות שבחרו לשתף תחפושות בזמן אזעקות, וכתב כי העלאת "לוק פורים כאילו כלום" היא "מביכה ומנותקת". דבריו עוררו דיון רחב ברשת, סביב השאלה האם נכון להמשיך ולשתף תוכן שגרתי בתקופות של משבר.

הביקורת של איתי בצלאלי על המשפיעניות צילום: מתוך האינסטגרם של איתי

כעת, תגובתה של אלי מציגה גישה אחרת, לפיה דווקא השמחה, המסורת והבחירה להמשיך בשגרה הן חלק בלתי נפרד מההתמודדות ומהחוסן של הציבור.