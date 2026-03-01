"זה מביך": איתי בצלאלי נגד המשפיעניות שמעלות תחפושות בזמן אזעקות

צילום מסך מתוך האינסטגרם של איתי

צילום מסך מתוך האינסטגרם של איתי צילום: איתי בצלאלי

על רקע האזעקות וההסלמה הביטחונית, הסטייליסט איתי בצלאלי יוצא בביקורת נגד משפיעניות שממשיכות לפרסם תחפושות פורים: "זה מביך. זה מנותק"

בעיצומה של המתקפה האיראנית, כשאזעקות נשמעות ברחבי הארץ, פצועים מפונים ובניינים נפגעים, חלק מהמשפיענים בחרו להמשיך ולשתף ברשתות החברתיות את תחפושות הפורים שלהם. התופעה הזו עוררה ביקורת - ביניהם מצד הסטייליסט הישראלי איתי בצלאלי.

מתוך האינסטגרם של איתי בצלאלי

"זה מביך. זה מנותק"

בצלאלי, מהשמות הבולטים בתעשיית האופנה המקומית, יצא נגד משפיעניות שבחרו להעלות תכנים חגיגיים למרות המצב הביטחוני. כך כתב:

"כשיש לך מאות אלפי עוקבים, ויש ערב מלא באזעקות, פצועים ובניינים שלמים שנהרסו ואת בוחרת להעלות לוק פורים כאילו כלום זה מביך. זה מנותק. אפשר ליצור תוכן טוב, מצחיק ורלוונטי למה שקורה כאן, אבל הלוק שלך פשוט לא מעניין עכשיו. תבחרי להשתמש בכוח שלך בצורה חכמה ולא בצורה מנותקת."

הביקורת של איתי בצלאלי על המשפיעניות צילום: מתוך האינסטגרם של איתי

לא רק בצלאלי: האחריות של משפיענים בזמן משבר

בצלאלי אינו הראשון שמעלה את הביקורת הזו. בשנים האחרונות, ובעיקר בתקופות של משבר ביטחוני, עולה שוב ושוב השאלה על אחריותם של משפיענים ויוצרי תוכן ברשתות החברתיות. כמי שמחזיקים בכוח השפעה משמעותי על מאות אלפי עוקבים, הבחירה לשתף תוכן חגיגי ושגרתי - בזמן אזעקות, פצועים והרס, נתפסת בעיני רבים כניתוק מהמציאות וכחוסר רגישות למצב.

עבור רבים, משפיענים אינם רק יוצרים, אלא גם דמויות בעלות השפעה ציבורית, שמצופות להשתמש בכוח שלהן באופן מודע ואחראי.