לראשונה במבצע הנוכחי: צה"ל תוקף מטרות בלב טהרן

מבצע 'שאגת הארי' - היום השני. לראשונה מאז תחילת המבצע - החל צה"ל בתקיפת יעדי שלטון וממשל בטהרן.
גורם ביטחוניים הסבירו, כי היום הראשון החל במכת פתיחה בה חוסלה הצמרת הביטחונית של הרפובליקה האיסלאמית, ושאר היום התמקד בהשגת עליונות אווירית בשמי איראן.
ללא
כעת כשחיל האוויר יכול לפעול חופשי בשמי טהרן, עוברת הפעילות למטרות ממשל, כדי לחסל את משטר הרשע.
דובר צה"ל מסר: "ראשוני: חיל האוויר בהכוונת אמ״ן פתח כעת בגל תקיפות רחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן.
במהלך היממה האחרונה, חיל האוויר תקף נרחבות ליצירת עליונות אווירית ופתיחת הדרך לטהראן".
תגובות