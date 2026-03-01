שימו לב: פיקוד העורף משנה את אופן שליחת ההתראות

לאור הטענות בציבור והבלבול הרב בכל הנוגע להתראות, בפיקוד העורף הודיעו על שינוי אופן קבלת ההתראות המתירות לצאת מהממ"ד. זה מה שאתם צריכים לעשות

בפיקוד העורף הבהירו כי "מעתה ההנחיה ליציאה מהמרחב המוגן תתקבל גם במערכת CB (מסר אישי). ההודעה תתקבל במכשיר הטלפון ובצליל הודעה רגילה כפי שמוגדרת באותו המכשיר".

בפיקוד העורף הבהירו כי "הנחיה המקדימה תמשיך להתקבל כפי שהתקבלה עד כה ולכן תמשיך להיות מופצת ללא שינוי".

ראוי לציין כי ההודעה תתקבל בצליל שתואם לצליל ההודעה כפי שנקבע במכשיר המשתמש. אם המכשיר על שקט, ההודעה תתקבל ללא צליל.