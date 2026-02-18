פיקוד העורף נערך למתקפה מאיראן

מליאת ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט, יחד עם ועדת המשנה למוכנות העורף בראשות ח"כ מישל בוסקילה, שמעה היום (רביעי) סקירה חסויה מאלוף פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, במסגרתה השיב בהרחבה לשאלות חברי הוועדה.

האלוף קלפר אמר כי בתרחישים מבצעיים רלבנטיים, פיקוד העורף צפוי להיות זירה מרכזית ומהווה רכיב משמעותי בחוסן של החברה הישראלית וביכולת האופרטיבית של מדינת ישראל להציל חיים, כשהדבר דורש היערכויות שונות.

אלוף פיקוד העורף סקר את פעילות הפיקוד, המערכות שהוא מפעיל והמשימות שניצבות בפניו. עוד פירט על שיתוף הפעולה והסנכרון הטוב עם רשות החירום הלאומית, הרשויות המקומיות, שאר ארגוני החירום ומשרדי הממשלה הרלבנטיים.

האלוף קלפר סקר בפני הוועדה את הפעילות המבצעית של פיקוד העורף במהלך מלחמת חרבות ברזל ומבצע עם כלביא, בדגש על תובנות ולקחים שעלו בשנתיים וחצי האחרונות מאז ה7.10. עוד תיאר את העבודה הנעשית בפיקוד לשיפור המוכנות וההיערכות למערכה הבאה תוך התייחסות לתרחיש הייחוס, והבהיר כי צה"ל ערוך לכל תרחיש.

חלק מרכזי בדיון הוקדש לנושא המיגון כשהאלוף קלפר אמר שאחד הדברים שנלמדו ממבצע עם כלביא הוא שמיגון מציל חיים. הוא הציג תכנית עקרונית שמטרתה לצמצם את פערי המיגון תוך הפחתת הנטל הרגולטורי על מנת להגיע ל100% מיגון בתוך כעשור.

סוגייה נוספת שעלתה בסקירה היא סוגיית ההתרעות לאוכלוסייה. נציגי הפיקוד פירטו על פלטפורמות ההתרעות המגוונות דרך מערך הצופרים, היישומון, וכלי התקשורת המסורתיים. הם הדגישו כי הם עושים הכל על מנת להנגיש את המידע לאזרח בקצה תוך ההתאמות הנדרשות למאפייני אוכלוסייה שונים ובמגוון שפות.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט: "אנחנו בימים מאתגרים. אין אחד שלא שואל כמה פעמים ביום מתי תהיה מערכה מול איראן. מבחינת האוכלוסייה והעורף כולם נערכים. במדינה כמו שלנו עורף הוא חזית וחזית היא עורף. מלחמות מנצחים גם בעורף."

יו"ר ועדת המשנה למוכנות העורף, ח"כ מישל בוסקילה: "מוכנות העורף איננה מותרות, היא קו ההגנה של אזרחי ישראל. בתרחיש רב זירתי, החוסן האזרחי הוא חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי. האחריות שלנו היא לוודא שהמערכות ערוכות, שההתרעות מדויקות, שהרשויות מתואמות, ושאזרחי ישראל יודעים שיש על מי לסמוך."