אזהרה להורים: כרית האכלה עצמית עלולה לגרום לחנק תינוקות

משרד הבריאות הוציא היום (רביעי) אזהרה להורים בנוגע לכרית ההאכלה עצמית לתינוקות (כרית שמקבעת בקבוק לצוואר התינוק) אשר מהווה סכנה מבחינה בטיחותית, התפתחותית ואף מהווה סכנה לחיים.

בפוסט שפורסם בפייסבוק, מפרסם משרד הבריאות את הסכנות בשימוש בכרית.

סכנת חנק - קיבוע הבקבוק מונע מהתינוק להפסיק את זרם המזון, מה שעלול להוביל לשאיפת נוזלים לריאות (אספירציה). בשימוש התינוק אינו יכול להסיט את ראשו או להוציא את הפטמה במקרה של מצוקה. הזרועות שנכרכות סביב צוואר התינוק עלולות לחנוק אותו פיזית.

האכלה דורשת קשר עין והשגחה צמודה על קצב הבליעה. לתת לתינוק להאכיל את עצמו ללא השגחה מהווה סכנה. דלקות אוזניים: האכלה בשכיבה מלאה מעלה סיכון לחדירת נוזלים לאוזן התיכונה. מבנה הנדסי לקוי: הזרועות שנכרכות סביב צוואר התינוק עלולות לחנוק אותו פיזית.

מנגד, משרד הבריאות פרסם את התנאים הנכונים להאכלת תינוקות.

האכלה בידיים בלבד: החזיקו את התינוק בזרועותיכם לאורך כל ההאכלה, מנח מוגבה: ודאו שראש התינוק גבוה מעט מקו הגוף (לא בשכיבה מלאה).

קשר עין רציף: שימו לב לסימני מצוקה, חנק או שובע בזמן אמת, שליטה בבקבוק: החזיקו את הבקבוק בעצמכם כדי לווסת את קצב הזרימה.

במשרד הבריאות מדגישים ששום אביזר אינו מחליף השגחה וממליצים כי אם נתקלתם בפרסום למוצר כזה אל תקנו והזהירו הורים אחרים.