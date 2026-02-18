נתניהו צריך לעשות דבר אחד כדי לנצח בבחירות

לפי שברי ההודעות הזועמות המגיעות הן מכיוון הקואליציה והן מכיוון האופוזיציה ניתן להבין שאנחנו כבר נמצאים בעיצומו של קמפיין בחירות. רבים ממצביעי הימין חשים מאוכזבים מלא מעט נושאים שלטענתם לא טופלו כראוי בממשלה האחרונה. למרות שמדובר בממשלת ימין על מלא שנהנתה מקדנציה שלמה, קשה להתעלם מהבטחות המפתח שנותרו פתוחות. איפה השינוי המיוחל במערכת המשפט, ריסוק חמאס או פינוי חאן אל אחמר? לא חסרות דוגמאות שאנשי ימין יכולים להציב כהוכחה לתפקוד בינוני ומטה של הממשלה הנוכחית.

בדיוק בשל כך על ראש הממשלה נתניהו ושאר מפלגות הימין להתמקד בדבר אחד בלבד להציג לציבור את ההישגים הימניים המובהקים שלא היו יכולים לקרות כלל בממשלת שמאל. בשיטת "הרע במיעוטו". תחילה נדגיש כי אין הכוונה להמעיט בביקורת נגד ממשלת הימין או להסיר ממנה את הצורך להשתפר ומהר, אלא מדובר בניתוח פשוט של המהלכים הנדרשים כדי לנצח את הבחירות הבאות.

הנדבך הראשון בקמפיין חייב להיות הבלטה אגרסיבית של הישגים שפשוט לא היו יכולים לקרות תחת שום ממשלה אחרת. דוגמה מובהקת לכך היא הסדרת ההתיישבות הצעירה, מדובר במהלָך היסטורי שדרש עשרים שנה של מאבק עיקש ובוצע דווקא תחת הממשלה הזו. הקמפיין צריך להציב מראה מול הבוחרים ולהבהיר שבממשלת שמאל הנשענת על קולות המפלגות הערביות לא רק שההתיישבות הצעירה לא הייתה מוסדרת, אלא היא כנראה הייתה עומדת בפני הליכי פינוי.

הנדבך השני והחשוב לא פחות הוא מתן מענה ישיר לתסכול על חוסר המשילות. במקום להתנצל על מה שלא בוצע, הקמפיין צריך להצביע בבירור על הגורם המעכב - מערכת המשפט. על הימין להסביר לבוחריו שכל ממשלה נבחרת נבלמת כיום על ידי יועצים משפטיים ובג"ץ, שמחזיקים בכוח וטו על החלטות ביטחוניות ואזרחיות כאחד. חוסר המשילות בנגב, בגליל ובמלחמה בטרור, אינו נובע מחוסר רצון של הדרג המדיני אלא ממערכת משפטית שהפכה לשחקן פוליטי המעקר את כוחו של הרוב. הצגת מערכת המשפט כחסם דמוקרטי היא הדרך היחידה להפוך את האכזבה מהממשלה לדרישה לרפורמה עמוקה ולחיזוק כוחו של הימין.

מובן שקיים החשש לספוג ביקורת על רפיסות או על עצם הציות להחלטות בג"ץ, אך אלו טענות שיופנו כלפי הימין בכל מקרה. לכן על הממשלה לתעל את העימות הזה לטובתה ולהשתמש בו כהוכחה לצורך בשינוי. לא יחסרו דוגמאות להוכחת הטענה הזו ועל הימין להתמקד בעיקר בהן אם הוא רוצה לשחזר את הצלחתו ולנצח בבחירות.