צה"ל הרס את בית המחבל שרצח את אלון סקאג'יו ויהונתן דויטש

כוחות חטיבת מנשה הרסו את ביתו של המחבל שקידם את מתווי הטרור בהם נהרגו סרן אלון סקאג׳יו ז״ל ויהונתן דויטש ז״ל והיה בכיר בהתארגנות הטרור של חמאס בג׳נין.

כוחות צה״ל מיחידת יהל״ם, מג״ב יפתח, כוחות ההנדסה של חטיבת מנשה וכוחות סיירת נח״ל השלימו אמש (שלישי), מבצע חטיבתי לסיכול טרור בכפר סילת אל חרת׳יה.

במהלך המבצע, הרסו הכוחות את ביתו של המחבל ראפאת דוואסי שחוסל ב-17 באוגוסט 2024, ושימש כמחבל בכיר בהתארגנות הטרור של חמאס בג׳נין, שפורקה על ידי כוחות צה"ל במסגרת מבצע 'חומת ברזל'.

המחבל היה חלק מהחולייה שהניחה את המטען שהוביל לנפילתו של סרן אלון סקאג׳יו ז״ל, ופצע 16 לוחמים נוספים בפעילות מבצעית בג׳נין ב-27 ביוני 2024.

יהונתן דויטש ז"ל

בנוסף, דוואסי לקח חלק בביצוע הפיגוע בצומת מחולה בו נרצח יהונתן דויטש ז״ל, ונפצע אזרח ישראלי נוסף ב-11 באוגוסט 2024.

במקביל להריסת הבית, כוחות סיירת נח״ל ומג״ב יפתח עצרו מחבלים, איתרו והחרימו אמצעי לחימה, וביצעו בשטח עשרות תחקורים לחשודים במעשי טרור.

כוחות צה״ל ימשיכו לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה במדינת ישראל.