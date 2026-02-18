חברת טבע: כל מוצרי נוטרילון המשווקים בישראל בטוחים לשימוש

הבוקר התקיים דיון מיוחד בכנסת באליו הגיעו נציגי חברת טבע שמשווקת את המוצר בישראל. לדברי החברה הם נוקטים באמצעים המחמירים ביותר בהתאם לתקינה האירופית וכי האיסוף שנעשה היה כמשנה זהירות בלבד

אירוע ריקול של נוטרילון ממשיך להטריד את ההורים בישראל וברשתות דווחו על ירידה חדה במכירות המוצר. היום (רביעי) התקיים דיון של הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, שדנה בהחזרה היזומה של תרכובת מזון לתינוקות נוטרילון על רקע אירוע בינלאומי רחב היקף, הקשור להימצאות הרעלן צרוליד, במוצרי תמ"ל בישראל ובמספר מדינות בעולם.

בדיון לקחה חלק נציגת חברת טבע אשר משווקת את המוצר בישראל שהבהירה כי "כל מוצרי ואצוות נוטרילון המשווקים כיום בישראל תקינים ובטוחים לשימוש".

חברת טבע: נוטרילון בטוח

לדבריה המוצרים בטוחים לשימוש לאחר שנבדקו ואושרו בהתאם לתקינה האירופית המעודכנת ולהנחיות המחמירות שנקבעו לאחרונה: "חשוב לי להדגיש בפני כל ההורים כי לא חל כל שינוי במוצרי נוטרילון או בהרכבם - כולל באצוות שנאספו מהשוק כמשנה זהירות בלבד. אנו מבקשים להודיע לציבור הרחב כי ניתן לצרוך את כל מוצרי נוטרילון בבטחה", אמרה מנור.

פנינה אורן שנידור, ראש מערך בריאות רגולציה במשרד הבריאות, הציגה את הרגולציה המחמירה של המשרד לאישור תרכובות מזון לתינוקות בישראל, הכוללת בדיקות מקצועיות, דיגום אצוות, בדיקות למזהמים ואישור סופי רק לאחר קבלת תוצאות תקינות.

צילום: דוברות הכנסת

במשרד ציינו כי עד לאירוע הנוכחי, הצרוליד לא הוגדר כסיכון אפשרי בתמ”ל ולכן לא נכלל בבדיקות השגרתיות, וכי מדובר במזהם חדש שזוהה במרכיב חומצת השומן שמקורה בספק סיני שלא זוהה קודם לכן בעולם.

נציגות משרד הבריאות אורן שנידור, ודורית האס מנהלת אגף יבוא, הדגישו כי האחריות הראשונית לבטיחות המוצר מוטלת על היצרן והיבואן, וכי לצד זאת פועל בישראל מנגנון בקרה עצמאי מחמיר נוסף. הם הוסיפו כי ננקטו צעדים פרואקטיביים למניעת כניסת אצוות חשודות לישראל, וכי בעקבות האירוע הוכנס הצרוליד לשגרת הבדיקות בישראל.

לשאלת ח"כ שטרית, מדוע לא בוצע ריקול רחב יותר השיבו במשרד הבריאות כי מהלך כזה היה עלול להביא למחסור במזון לתינוקות על המדפים. בנוסף הם פועלים לחיזוק הקשרים עם הרגולטורים הבינלאומיים על מנת לקצר את זמני התגובה בעת משבר.

בסיום קראה יו"ר הוועדה ח"כ שטרית, למשרד הבריאות לבחון הקמת מנגנון מהיר לזיהוי סיכונים חדשים בתחום תרכובות המזון לתינוקות. היא ביקשה להמשיך בפעולות לעידוד הנקה והקמת בנק חלב אם.