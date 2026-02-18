דיווח: המלחמה עם איראן עשויה להתחיל בקרוב מאוד

בזמן שארה"ב ואיראן ממשיכות לנהל משא ומתן בנוגע להסכם הגרעין, ממשל טראמפ מתכונן למערכה משותפת של ישראל וארה"ב באיראן שתהיה רחבה בהיקפה ותימשך מספר שבועות, כך דיווח ברק רביד היום (רביעי) באקסיוס.

על פי הדיווח, המלחמה עשויה להתחיל בקרוב מאוד.

נזכיר כי דיווח זה מגיע לאחר שסוכנות הידיעות הממלכתית של המשטר האיראני דיווחה אמש מפיו של בכיר במשטר, כי צוותי המשא ומתן עזבו את מיקום השיחות בג'נבה ברוח טובה, וכי הושגו "הסכמות כלליות" על סוגיות עיקריות. גם שר החוץ האיראני הביע סיפוק מתוצאות המשא ומתן.

סוכנות הידיעות של המשטר "IRNA" מדווחת מפי גורמי משטר כי: "הושגו הסמכות מסגרת כלליות וכי סוכם כי שתי המשלחות יחזרו להתייעצויות בכירות".

בנוסף שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י עזב את המגעים מרוצה במיוחד על פי דיווחים, כאשר עראקצ'י אמר בקשר למגעים כי: "הושגו הבנות טובות על סוגיות מרכזיות, היו התפתחויות טובות מהסבב הקודם, כעת נפנה להתייעצויות ובניית ניסוח אפשרי להסכם מסגרת".



