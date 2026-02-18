דיווח דרמטי: איראן מזרימה כוחות למתקני הגרעין

איראן נערכת לקראת תקיפה אופציונלית מארה"ב וממגנת את הנכסים הצבאיים שלה.

על פי צילומי לווין שביצע המכון למדע ולביטחון בין-לאומי (ISIS), ההיערכות האיראנית כוללת מיגון משמעותי של מתקנים צבאיים אסטרטגיים, כולל מתקני גרעין.

אמש פרסם המכון ניתוח מקיף לתמונות לוויין של הבסיס הצבאי בפארצ'ין שסמוך לטהראן - בסיס סודי ואסטרטגי שלפי הדיווחים איראן מפתחת בו יכולות טכנולוגיות מתקדמות, גם בתחום הגרעין. בחדשות 12 דווח כי לפי הניתוח שביצע מכון המחקר המוביל בעולם בתחום, ב-3 שבועות האחרונים איראן עסקה בכיסוי מבנה ששימש למטרות גרעיניות בשכבות עבות של עפר. בהשוואה לצילומי עבר, ניתן לראות שרובו המוחלט של המתקן מוגן, וחלקו העליון מכוסה היטב.

גם במתקן הצבאי המסתורי שבונה איראן עמוק בהרים שסמוכים למתקן הגרעין בנתנז, מתבצעות עבודות נרחבות לעיבוי ההגנה. צילומי לוויין מצביעים על המאמצים של איראן להקשיח ולחזק את המנהרות שמובילות למתקן - האיראנים יוצקים בטון מעל המנהרות ומחזקים את התשתית שלהן באמצעות משאיות עפר, מערבלי בטון וציוד מכני כבד, מה שיקשה עוד יותר על פגיעה בו מהאוויר.

התיעודים חושפים כי איראן מזרימה כוחות רבים לאזור מתקני הגרעין, לצורך הפעולות והשינויים הנדרשים.

נזכיר כי אמש איראן מסרה שהשיחות מול ארה"ב מתקדמות וכי המגעים לעסקה ממשיכים, אך נראה שגם היא מבינה שלא לעולם חוסן וכי עליה להתמגן מפניי תקיפה אפשרית של ארה"ב.