פרשת פילבר: יועצי נתניהו בקריאה חריגה

יועצי רה״מ יונתן אוריך ועופר גולן, פנו לבית המשפט בבקשה לבטל את כתב האישום נגדם בפרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר.

בהודעה הם הדגישו כי "לא הייתה אפילו חדירה אחת לטלפונים של המעורבים שבוצעה כדין".

על פי הדיווח של עמית סגל, בטענה על כך שהחוקרת רינת סבן לא אמרה את האמת בעדותה, אמרו: "בעוד שפקד דאז סבן העידה תחת אזהרה כי "לא מכירה החלטה שלפיה כשעופר גולן ניגש וייקחו לו את הטלפון", וכי לא הייתה החלטה מוקדמת לבצע חיפוש בטלפונים,

תוכנית החקירה מיום 20.10.2019 מוכיחה את ההפך הגמור: התוכנית כוללת הנחיה ברורה לתת דגש בהבאת החשודים עם מכשירי הסלולר שבבעלותם, ובהמשך – בתום החקירה – לתפוס את המכשירים ולהעבירם לסייבר לצורך העתקה ומיצוי. תכנון זה משקף החלטה שקולה, מוקדמת, מתוכננת ומערכתית מסודרת, שאינה מתיישבת עם ניסיון להציג את החדירה כפעולה נקודתית שנולדה “בשטח” תחת אחריותה האישית בלבד".