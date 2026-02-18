הממשלה נכנעה: פלסטינים יכנסו להר הבית בחודש הרמדאן

בתום הערכת מצב ביטחונית, הדרג המדיני קיבל את המלצת גופי הביטחון למתווה כניסת מתפללים פלסטינים להר הבית לרגל חודש הרמדאן. זאת במטרה לאפשר חופש פולחן ודת לציבור, בכפוף לשמירה על היציבות הביטחונית.

במסגרת המתווה, יכנסו 10,000 מתפללים פלסטינים להר הבית לתפילות יום השישי לאורך חודש הרמדאן, בכפוף לקבלת היתר יומי ייעודי מראש. כניסת גברים תתאפשר מגיל 55, נשים מגיל 50 וילדים עד גיל 12 בליווי מבוגר מקרבה ראשונה.

יודגש כי כלל ההיתרים מותנים בקבלת אישור ביטחוני מקדים על ידי גופי הביטחון הרלוונטיים. כמו כן, התושבים שיוצאים לתפילות בהר הבית יחויבו לבצע תיעוד דיגיטלי במעברים עם חזרתם לשטחי יהודה ושומרון בתום יום התפילות.

כאמור, הממשלה נכנעה לדרישת הפלסטינים ותאשר להם להיכנס להר הבית.