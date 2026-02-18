ראשת המועצה הספידה: "צעיר אמיץ מלא חיים וערכים"

ראשת מועצת עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן, הספידה את נפילתו של סמ"ר עפרי יפה בתקרית בעזה: "צעיר אמיץ, מלא חיים וערכים, שבחר לשרת ולתרום למדינה מתוך שליחות ואהבת הארץ"

ראשת המועצה המקומית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן, הספידה היום (רביעי) את נפילתו של סמ"ר עפרי יפה, שנהרג מירי כוחותינו בתקרית ברצועת עזה.

"הלב נשבר עם נפילתו של עפרי, בן העמק שלנו. צעיר אמיץ, מלא חיים וערכים, שבחר לשרת ולתרום למדינה מתוך שליחות ואהבת הארץ" אמרה רייכמן. "עמק יזרעאל מחבק היום את משפחת יפה ואת קהילת היוגב כולה. הכאב גדול מנשוא, ואנו עומדים לצד המשפחה בשעתה הקשה, עמק יזרעאל כולו מתאחד באבל ובכאב".

מהמועצה האזורית נמסר כי "קהילת עמק יזרעאל כולה מרכינה ראש בעצב ובכאב רב עם היוודע הבשורה הקשה על נפילתו של סמ"ר עפרי יפה, בן 21 ממושב היוגב, לוחם בסיירת צנחנים, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. עפרי, בן העמק, צעיר בראשית דרכו, יצא להגן על מדינת ישראל ועל כולנו – ונפל בקרב".

"בשעה קשה זו קהילת עמק יזרעאל כולה מבקשת לחבק ולחזק את משפחת יפה היקרה ואת קהילת היוגב כולה, ולהשתתף בצערן העמוק" הוסיפו. "יהי זכרו ברוך".