המגפה השקטה: בתוך שעות התגלו 3 זירות מוות במרכז הארץ

3 טרגדיות בלילה אחד: אמש מתנדבי זק"א 360 נקראו לטפל בשלוש זירות מוות שונות במרכז הארץ, בהן אותרו שלושה בני אדם ללא רוח חיים.

במקרה הראשון אותר בבית ברמלה גבר כבן 70 ללא רוח חיים לאחר שלא יצר קשר במשך זמן ממושך. צוות כבאות והצלה פרץ את דלת הדירה, ובזכות פעילות מתנדבי זק"א 360 בזירה והוא שוחרר לקבורה.

במודיעין אותרה אישה בשנות ה-50 לחייה ללא רוח חיים. מתנדבות זק"א 360 טיפלו בזירה והיא שוחררה לקבורה ישירות מביתה. וברחובות הצוותים טפלו בצעיר כבן 38 אותר ללא רוח חיים בנסיבות טראגיות.

יעקב ליברמן, דובר זק"א 360, אמר כי "ערב מטלטל עבר על המתנדבים שנקראו מזירה לזירה ללא הפסקה. זו תזכורת כואבת לחשיבות שמירת הקשר עם קשישים ובודדים - שיחת טלפון, דפיקה בדלת, בדיקה לשלום השכן. לעיתים פעולה קטנה כזו היא הצלת חיים של ממש".



