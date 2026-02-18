פרטים נוספים על הטרגדיה בעזה

דובר צה"ל התיר הבוקר (רביעי) לפרסום כי סמ"ר עופרי יפה, לוחם בסיירת צנחנים, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

כעת, מתפרסמים פרטים נוספים על התקרית הקשה. האירוע מתרחש סמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר כאשר כוח של צעיר צנחנים פועל ממערב לקו הצהוב בין המרחב של חאן יונס לבין מחנות המרכז, סמוך לשעה זו הכוח מתקפל ונע בחזרה לעבר המרחב שבו שוהה הכוח הגדול.

לוחם בחטיבה שמזהה את הכוח חושב בטעות שמדובר בכוח אויב בוטח בירי פוצע באורח קשה את הלוחם ובמשך זמן רב עמלו כוחות רפואה כדי לייצב את מצבו ולנסות להצילו אך זאת לא עלה בידם ורופא צבאי נאלץ לקבוע את מותו. בפיקוד הדרום פתחו בחקירת האירוע.