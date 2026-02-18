ח"כ פסל על המהומות בבני ברק:"אי אפשר לנהל מדיניות אפרטהייד"

בריאיון לנחום פרי באולפן סרוגים, מתייחס חבר הכנסת מהליכוד לסערת חוק הגיוס, מגבה את נתניהו בנושא האחריות ל-7 באוקטובר ותוקף את האכיפה הבררנית באירועי האלימות בבני ברק: "מי שתקף חיילות צריך לקבל בוקס ולבלות במעצר, אבל אי אפשר לנהל מדיניות אפרטהייד"

חבר הכנסת משה פסל (הליכוד) הגיע לאולפן סרוגים לריאיון בתוכנית "כיפות ברזל" עם נחום פרי. בשיחה פתוחה הוא פורס את משנתו הכלכלית-ביטחונית, מתייחס למתיחות מול הציבור החרדי ומשיב לשאלות הקשות על אחריות הממשלה לטבח השבעה באוקטובר.

ח"כ משה פסל באולפן סרוגים





"לא מתרשם ממה שרבנים אומרים, אלא מסעיפי החוזה"

במוקד השיחה עמד חוק הגיוס המתגבש. פסל מבהיר כי תמיכתו בחוק אינה אוטומטית, והיא תלויה בתוצאות בשטח ולא בהצהרות.

"צריך להסתכל על הפרטים הקטנים", אומר פסל. "אם החוק הזה יכול להביא 5,000-6,000 חרדים אמיתיים, לא סיפורים, חרדים אמיתיים לתוך הצבא בשנה, אני חושב שזה חוק שצריך ללכת עליו. כמובן הייתי רוצה שהחרדים יהיו ציוניים... אבל אני לא יכול לכפות את השקפת העולם שלי עליהם".

פסל נשאל על הקלטות הרבנים נגד הגיוס והדגיש כי הוא בוחן את החוק בעיניים פרקטיות: "אני לא מתרשם ממה שרבנים אומרים, האמת זה גם לא מעניין אותי. למה? כי אם הם צריכים לשלם מס שפתיים ולהגיד כל מיני דברים... אני בסוף צריך לראות בסעיפים. כמו כל חוזה, יש את הסעיפים של העסקה ויש את הסנקציות במקרה והעסקה לא מתבצעת. אם הסנקציות מספיק חזקות ואנחנו מאמינים שאפשר להביא 6,000 איש, אני תומך בחוק. אם הוא מחורר וזה בסוף סוג של משהו שלא באמת הולך להתקיים, וזה רק מריחת זמן - אני חושב לא רק שהוא חוק רע, הוא גם לא יצליח לעבור".

על האלימות בבני ברק: "ההידרדרות התחילה באחים לנשק"

בהתייחסות לאירועים האלימים מוקדם יותר השבוע בבני ברק, בהם הותקפו חיילות שבאו לעשות ביקור בית, פסל מגנה את האלימות אך קושר אותה למחאות בתל אביב ולתחושת האכיפה הבררנית.

"מי שהטריד חיילות, אני אומר לך, הוא צריך לקבל בוקס לפנים, סטירה, ולבלות לילה במעצר ואז להגיש נגדו כתב אישום", מבהיר פסל בנחרצות, אך מיד מסייג: "בואו לא ניתמם. ההידרדרות הזאת התחילה ב'אחים לנשק'... מה שהיה בבני ברק לא מנותק ממה שהיה בדיזנגוף ביום כיפור. אמרו 'דיזנגוף זה שלנו, מי אתם שתבואו להתפלל פה', משכו להם בציציות, ירקו עליהם, העיפו להם את הכיפות ועשו להם סוג של פוגרום".

לדבריו, הציבור החרדי רואה את היחס המקל למפגינים שחוסמים כבישים ולומד מכך: "אי אפשר לנהל מדיניות אפרטהייד, שאם אתה בלונדיני אתה יכול לעשות מה שבא לך בלי כתבי אישום... הציבור חכם, הוא לא טיפש. אם הוא רואה שמותר לסגור את האיילון, אז גם לחרדים מותר לסגור את בני ברק. הטענה העיקרית היא למערכת המשפט שהיא צריכה לעשות פה סדר". עם זאת, הוא מציין לחיוב את ההנהגה החרדית: "רוב גדולי הדור יצאו נגד הדבר הזה... זו אמירה שהיא מרסנת".

"מי חושב שלממשלה אין אחריות? זה נון-סטארטר"

בנוגע לאחריות הדרג המדיני למחדל השבעה באוקטובר, פסל דוחה את הטענות כאילו נתניהו מתחמק מאחריות, אך טוען כי הצהרה פומבית כרגע היא מיותרת. בנוסף נשאל על הריאיון של השר מיקי זוהר לכאן חדשות, בו טען כי השימוש במילה 'טבח' כדי לתאר את השבעה באוקטובר זאת התקרבנות.

"ודאי שהיה טבח, ודאי שלממשלה יש אחריות", אומר פסל. "מי חושב שלממשלה אין אחריות? זה נון-סטארטר. כל בר דעת מבין את זה".

עם זאת, הוא מגן על ראש הממשלה: "מה אני ארוויח מזה שראש הממשלה יגיד 'אני אחראי'? אני לא חושב שזה יוסיף שום דבר. הציבור מביע אמון בראש הממשלה מכיוון שהוא מבין שנתניהו היה חלק מהקונספציה, אבל הוא רואה מה קרה אחרי השבעה באוקטובר - שלמעט כמעט ראש הממשלה, כולם פה לחצו להיכנע ולהביא את מדינת ישראל למצב מאוד חלש".

פסל טוען כי כל מערכת הביטחון והפוליטיקאים משני הצדדים היו שבויים בקונספציה: "באים למכור לנו תזה שקרית לחלוטין... שאומרים לנו 'תראו, כל מערכת הביטחון התריעה ורצתה לרסן את החמאס וביבי הוא זה שמימן'. זה שקר, סליחה על הביטוי, חרטא ברטא. הרי בנט הגביר את הפועלים והתגאה בזה. הליכוד היה חלק מהקונספציה, אני הייתי חלק מהקונספציה, הממשלה ודאי".

חוק אובר והיום שאחרי

עוד לפני כן התייחס פסל ליוזמתו לקדם את "חוק אובר", שנועד לפתוח את שוק המוניות לתחרות. "המטרה היא מאוד פשוטה: להוריד את המחירים לציבור ולהגביר את הנגישות", אמר פסל. הוא הדגיש כי נהגי המוניות יפוצו, אך ישראל חייבת להתקדם: "בסופו של דבר בסיליקון ואלי כבר יש מוניות אוטונומיות... אם לוקחים בחשבון 5-10 שנים, אין מה לעשות, מדינת ישראל חייבת להתקדם לסיפור הזה".

לסיום, נשאל פסל על "היום שאחרי" בעזה ועל חזון הניצחון שלו: "הניצחון הוא קודם כל לקחת שטח. האויב צריך להבין שבסופו של דבר הוא יצא למלחמה והוא איבד שטח... אנחנו שולטים היום על 53% מהשטח ואני חושב שלאט לאט זה יהיה חייב להיות - להחזיר את גוש קטיף בסופו של דבר. חייבת להיות התיישבות יהודית שמה"