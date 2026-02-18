"הכל בשבילך אחי": הקשר המרגש בין נריה זינגבוים לשאולי גרינגליק

לפני שלוש שנים ניסה נריה זינגבוים להתקבל למירוץ עם חברו שאול גרינגליק הי"ד. עכשיו, כשהוא על המסך, הוא משתף בפוסט מצמרר על החלום ההוא - ועל החבר שנפל בקרב ולא זכה לראות אותו מתגשם

המירוץ למיליון חוזרת למסך, ואחד הזוגות המסקרנים בעונה החדשה הם אמונה ונריה זינגבוים - הילדים של אשת העסקים חווה זינגבוים. אבל מאחורי הריצה של נריה מסתתר גם סיפור עמוק יותר, אישי וכואב, שמחבר אותו לחלום ישן ולחבר שלא זכה לראות אותו מתגשם.

העלייה למירוץ החזירה את נריה שלוש שנים אחורה, לרגע שבו ניסה להתקבל לתוכנית יחד עם חברו הקרוב, סרן (במיל') שאול גרינגליק הי"ד.

שלט האודישנים של נריה ושאוליצילום: צילום מסך מהאינסטגרם של נריה שלט האודישנים של נריה ושאוליצילום: צילום מסך מהאינסטגרם של נריה

"החברים הכי טובים בעולם"

לפני שלוש שנים נריה ושאולי בכלל ניסו להתקבל יחד למירוץ למיליון. כשנשאלו מה הטייטל שלהם ענו בלי להתבלבל: "החברים הכי טובים בעולם, לא ראיתם כזה דבר עוד".

לדברי נריה, מי שהכיר את הדינמיקה ביניהם יודע שמדובר היה בחיבור נדיר - "פיור גאונות של שני דמויות שספק אם יצא לכם להיתקל בהם". אבל החיים לקחו כל אחד מהם למסלול אחר.

שאולי "הלך ימינה" אל המוזיקה ואל הבמה של הכוכב הבא לאירוויזיון, שם הרשים את השופטים והקהל. נריה "הלך שמאלה" -למסע פנימי, למה שהוא מגדיר כ"ניקוי אורוות נפשי".

מתמודדים במירוץ למיליון: הילדים של חווה זינגבוים צילום: אמונה ונריה זינגבוים (מתוך אינסטגרם)

לבחור להילחם - ולוותר על החלום

שאול גרינגליק, סרן (במיל') בן 26 מרעננה, קצין לוחם בגדוד 931 של חטיבת הנח"ל, פרש מ"הכוכב הבא" כדי לשוב ולהילחם בעזה. הוא הסביר אז כי הוא מעדיף להילחם בחושך למען המדינה - ולא להגשים חלום אישי באותו רגע.

ב-26 בדצמבר 2023 נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

מנציחים את זכרו: משפחתו של סרן שאולי גרינגליק במיזם חנוכה צילום: (צילום מסך קשת 12 - הכוכב הבא)

כעת, עם העלייה למסך ב"מירוץ למיליון", כתב נריה: "שאול נהפך לאחד הזמרים המוכרים בארץ והגשים את שני החלומות הכי גדולים שלו - להילחם עבור המדינה ולהיות זמר. ואני? אני איכשהו התגלגלתי למסך הקטן רק עכשיו להשלים את מה שאז התחלנו. זה הכל אתה אחי היקר והאהוב והכל בשבילך. מקווה שאתה נהנה מהצפייה שם למעלה".

עבור נריה, כך נראה, המירוץ הוא לא רק תחרות. הוא גם חזרה לרגע ההוא - ולזיכרון שממשיך לרוץ איתו.