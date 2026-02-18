גנץ על הקרבות באופוזיציה: "המתנה הכי גדולה של ביבי"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הציג הצעת חוק להגבלת כהונת ראש ממשלה, והתייחס לקרבות באופוזיציה: "כל אלו שמתעסקים ברק לא ביבי – הם המתנה הכי גדולה של ביבי לקראת הבחירות הבאות"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הציג היום (רביעי) במליאת הכנסת את הצעת החוק שהגיש להגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות. בנאומו הסביר מדוע החוק נדרש תוך כדי שתקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכן התייחס לקרבות בין חברי האופוזיציה בשבוע האחרון.

(צילום: ערוץ הכנסת)

בפתח דבריו גנץ הזכיר שורה של ציטוטים מצד בכירי הממשלה שתמכו בעבר בחוק דומה: "'אם לא נעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי בשניה אבל יותר מזה לא צריך', אמר נתניהו לדן שילון. ישראל כ"ץ הבטיח - 'אם אהיה ראש ממשלה, החוק הראשון שאעביר יהיה הגבלת כהונה של שתי קדנציות או שמונה שנים'.גדעון סער דחף את החוק הזה בכנסת הקודמת". לטענת גנץ, "מי שהפיל אותו לצערי היה ראש הממשלה בנט וחברי סיעתו. פתאום כולם החליפו צד".

"אז חשוב לדעת, החוק שאני מביא לא ישפיע על הבחירות הקרובות – הוא ישפיע על מדינת ישראל לדורות" הזהיר. "גם האדם המוכשר ביותר, הרעב ביותר, והחכם ביותר – בסופו של יום נתקע. ככה גם נולדות תפיסות שלא ניתן לשנות. קונספציות שלא ניתן לערער עליהן. כשאתה מקבל כל בוקר את אותם דוחות, מאותם אנשים, ומנהל שגרה – אתה נהיה קהה חושים. אתה מתרחק מהמבט הביקורתי. ואתה מתרחק מהעם".

"אם היה עוד קצת זמן - אני מאמין שסינוואר לא היה קיים"

בהמשך גנץ התייחס למצב הביטחוני ואמר: "אני אומר לכם, שראש ממשלה חדש, שמגבש תפיסת ביטחון חדשה, יכל אולי לחשוב אחרת על הטיפול ברצועת עזה כמו שהתחלנו לעשות בממשלה הקודמת. אם היה עוד קצת זמן, אני מאמין שסינוואר לא היה קיים כדי לקבל את ההחלטה לצאת לטבח השבעה באוקטובר".

"לראש ממשלה שנמצא שנים על הכסא - הרבה יותר קשה לחשוב מחוץ לקופסה. הרבה יותר קשה לערער על תפיסות. להקשיב לקולות חדשים" הסביר. "ראש ממשלה שנמצא הרבה זמן בכיסא שלו מתמכר לעיסוק באיך להישאר ולא במה שהוא משאיר. זו חוכמת הבדיעבד".

גנץ טען כי "הדבר החשוב הוא העתיד. מדינת ישראל צריכה להגיע למצב של ממשלות יציבות, וראשי ממשלה אולי עם יותר כוח, אבל שמתחלפים אחרי שתי קדנציות. אחרת ראש הממשלה שוקע בכסא והמדינה שוקעת יחד איתו. אמרתי את זה כשהייתי מועמד לראשות ממשלה עם 35 מנדטים, ואני אומר את זה גם היום".

עוד פנה לחברי הקואליציה: "אתם יודעים שאני צודק, בואו נדבר דוגרי. אתם תפילו את החוק הזה היום. אבל - האם יש פה אחד אמיץ שיעלה ויודיע שבכנסת הבאה יתמוך בו? אתם כל הזמן מאשימים את חברי האופוזיציה שאנחנו 'רק לא ביבי'. יש צדק בדבריכם. גם אני חושב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. כל הסיבות ידועות".

"חבריי לאופוזיציה נמצאים בתחרות מי יוביל את החרם"

מנגד, גנץ הזכיר כי "בימים האחרונים חבריי לאופוזיציה נמצאים בתחרות מי יוביל את החרם, וכמה חזק כל אחד מתחייב שלא ישב עם נתניהו - במקום להתרכז בדבר החשוב באמת שהמדינה צריכה וזה - ממשלת אחדות רחבה וציונית.

"במקום להתרכז במה כן תעביר הממשלה הבאה – הגבלת כהונה, שירות לכל, גיוס נרחב לצה״ל, חיזוק הנגב והגליל, חוקה. מתרכזים בנתניהו. זה מתכון בטוח לחזק אותו" טען. "כל אלו שמתעסקים ברק לא ביבי – הם המתנה הכי גדולה של ביבי לקראת הבחירות הבאות".

"אבל אתם, חברי הקואליציה. אתם 'רק ביבי'! במקום להתעסק במדינה, אתם מתעסקים בביבי ואיך הוא נשאר" הסביר גנץ. "רבים מכם תמכו בחוק הזה בעבר. אז אולי תעלו לפה ותוכיחו שאתם לא 'רק ביבי'. תודיעו שתתמכו בחוק הזה אחרי הבחירות. עזבו את נתניהו. צריך להעביר את החוק הזה. לא כי הוא נגד ביבי – אלא כי הוא בעד מדינת ישראל".

בסיכום דבריו גנץ פנה לכל הח"כים: "אם תהיו ישרים עם עצמכם, אפשר להעביר אותו ברוב של מעל 100 ח"כים. כולנו יודעים את זה, בואו נראה אם יהיה לנו את האומץ להעביר את זה. לכולנו. גם לך, אדוני ראש הממשלה. אתה יודע שזה הדבר הנכון יותר מכל אחד אחר. אני לא אתייאש והחוק הזה ימשיך לעלות כאן עד שהוא יעבור ומדינת ישראל תצא לדרך חדשה".