למרות הפיגועים הקשים במקום: מוסדות פלסטיניים עתרו לבית המשפט בדרישה להאריך את שעות הפעילות של המעבר, בנימוק להתחייבות מהסכמי 1995

המתיחות הביטחונית במעברי הגבול עוברת לזירה המשפטית: מועצת התיאום של מוסדות המגזר הפרטי וההתאחדות הכללית של התעשייה הפלסטינית הגישו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד רשות שדות התעופה והמנהל האזרחי. הדרישה: להורות על הפעלת מעבר אלנבי (אל-כראמה) סביב השעון, או לפחות להשיבו למתכונת השעות שהייתה נהוגה בעבר.

הטענה: "מחסור בכוח אדם אינו תירוץ"

על פי דיווח בעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד", העותרים טוענים כי המגבלות הנוכחיות על שעות הפעילות פוגעות בחופש התנועה ובכלכלה הפלסטינית, שכן מדובר במוצא היחיד מיהודה ושומרון לעבר ירדן ומשם לעולם.

בעתירה נטען כי המדינה מחויבת להפעיל את המעבר בהיקף נרחב יותר בהתאם לנספחי הסכמי הביניים מ-1995. לטענתם, פניות קודמות בנושא נענו בתשובות "עמומות" מצד ישראל, שתלתה את צמצום הפעילות בשיקולים ביטחוניים, קשיים תפעוליים ומחסור בכוח אדם – נימוקים שהעותרים דוחים כבלתי סבירים עבור גוף ציבורי.

הרקע המדמם: פיגועים רצחניים במסוף

הדרישה הפלסטינית להקלות במעבר מגיעה על רקע מציאות ביטחונית קשה ומדממת בנקודת הגבול. בספטמבר 2024 נרצחו שלושה עובדי המעבר – יוחנן שחורי, יורי בירנבאום ואדריאן מרסלו פודסמסר ז"ל – בפיגוע ירי רצחני. נהג משאית ירדני שהגיע למתחם הפריקה המשותף שלף אקדח שהוסתר במשאית ופתח באש מטווח קצר לעבר העובדים הישראלים.

רק לאחרונה נרשמו אירועים נוספים, בהם מחבל שהגיע במשאית סיוע הומניטרי ופתח באש במסוף המטענים, אירוע בו נפלו סא"ל (במיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו ז"ל.

שיקולים ביטחוניים מול לחץ משפטי

גורמי ביטחון מדגישים כי כל הארכה של שעות הפעילות מחייבת עיבוי משמעותי של מערכי הבידוק והאבטחה, במיוחד לאור הניסיונות החוזרים לנצל את תנועת הסחורות והנוסעים להברחת אמצעי לחימה וביצוע פיגועים.

כעת יצטרך בית המשפט להכריע האם ההתחייבויות ההיסטוריות מהסכמי אוסלו גוברות על הצורך הביטחוני המיידי והמחסור במשאבים של רשות שדות התעופה, בצל המלחמה והאיומים הגוברים בגבול המזרחי.



