שרים וח"כים פנו לנתניהו: "לא לבטל את תפילת מנחה בהר הבית"

על רקע חשיפת לוח הזמנים המצומצם של המשטרה לחודש הרמדאן, פנו ביממה האחרונה שורה של שרי ממשלה וחברי כנסת לראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה למנוע את השבתת תפילת המנחה בהר הבית.

הפנייה מגיעה בהמשך למכתב רשמי שנשלח ביוזמת "בידינו" וארגונים נוספים כבר לפני כשבועיים, בו התריעו מפני עצם הכוונה לסגור את ההר ליהודים בשעות הצהריים - מהלך המהווה נסיגה מהריבונות ופגיעה בחופש הפולחן.



רשימת הפונים לנתניהו כוללת בין היתר את שר החינוך יואב קיש, שר התרבות והספורט מיקי זוהר ושרת החדשנות והטכנולוגיה גילה גמליאל. גם חברי הכנסת אביחי בוארון, אופיר כץ, אריאל קלנר, עמית הלוי ולימור סון הר־מלך הצטרפו לגל הפניות.

פתרון חירום למניעת סגירה מוחלטת

במסגרת המאמצים למנוע את ביטול המניינים, הציג יוסף רבין מארגון "שופר בציון" מתווה חירום טכני המיועד לימי הרמדאן בלבד. המתווה מציע לאפשר כניסה של מניין מצומצם (10 יהודים) בשעה 12:30 למשך כ־20 דקות.

בארגון "בידינו" הדגישו כי "מדובר בדרישת מינימום שנועדה להבטיח שלא ייווצר מצב שבו המקום הקדוש ביותר לעם היהודי נסגר לחלוטין לתפילת יהודים בצהריים אך אסור להסכים לסגירת הר הבית בצהריים למשך חודש שלם".

עקיבא אריאל, מ''מ מנכ״ל "בידינו למען הר הבית", מסר כי "העובדה שדווקא לאחר ה-7 באוקטובר המשטרה בוחרת לצמצם את נוכחות היהודים בהר היא פרס לטרור. אנו מחזקים את השרים והח"כים שדורשים מראש הממשלה להתערב: אסור לאפשר את סגירת ההר בצהריים. הריבונות נמדדת ביכולת לעמוד על זכויותינו גם בימים מורכבים".