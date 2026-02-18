תוך יומיים בלבד: האלבום החדש של אושר כהן כובש את שלושת המקומות הראשונים

אושר כהן עושה זאת שוב, ובגדול. אלבומו החדש - "Life Lately", נכנס היישר למקום הראשון במצעד האלבומים של אפל מיוזיק, ובמקביל שלושת השירים המובילים ממנו כבשו את שלושת המקומות הראשונים במצעד השירים. הישג נדיר שמעיד לא רק על באזז - אלא על חיבור עמוק של הקהל לחומר. כבר עכשיו ברור: מדובר באחד האלבומים החזקים והמשמעותיים שיצאו לאחרונה.
ארבעה שירים, שלושה מקומות ראשונים
בכל יום שאיבדתי אותך - בלדה חשופה וכואבת על אהבה שלא יודעים לעזוב, עם וידוי כן על שבירה, בכי וחזרה אינסופית לאותה מערכת יחסים.
לא שם - שיר על תלות רגשית ומעגל שלא נגמר: פרידות, חסימות, חזרות – ולב אחד שלא מצליח להשתחרר.
שונא את תל אביב - העיר הופכת למראה של הלב השבור; לילות, רמזורים ורוטשילד, הכול רועש בחוץ וריק מבפנים.
כולם גנבים - טעון, קנאי ופגיע בו־זמנית; שיר שמדבר על פחד לאבד, חוסר ביטחון ואהבה שמסתבכת באגו.
עם פתיחה כזו במצעדים, מילים חשופות ולחנים שנדבקים מהשמיעה הראשונה - "Life Lately" כבר מסומן כאחד האלבומים המדוברים והחזקים של התקופה.
