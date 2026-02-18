תוך יומיים בלבד: האלבום החדש של אושר כהן כובש את שלושת המקומות הראשונים

תוך יומיים בלבד מההשקה, האלבום החדש של אושר כהן כובש את אפל מיוזיק עם שלושה שירים בשלושת המקומות הראשונים ומסמן את עצמו כאחד האלבומים החזקים והמדוברים של התקופה

אושר כהן עושה זאת שוב, ובגדול. אלבומו החדש - "Life Lately", נכנס היישר למקום הראשון במצעד האלבומים של אפל מיוזיק, ובמקביל שלושת השירים המובילים ממנו כבשו את שלושת המקומות הראשונים במצעד השירים. הישג נדיר שמעיד לא רק על באזז - אלא על חיבור עמוק של הקהל לחומר. כבר עכשיו ברור: מדובר באחד האלבומים החזקים והמשמעותיים שיצאו לאחרונה.

ארבעה שירים, שלושה מקומות ראשונים

בכל יום שאיבדתי אותך - בלדה חשופה וכואבת על אהבה שלא יודעים לעזוב, עם וידוי כן על שבירה, בכי וחזרה אינסופית לאותה מערכת יחסים.

לא שם - שיר על תלות רגשית ומעגל שלא נגמר: פרידות, חסימות, חזרות – ולב אחד שלא מצליח להשתחרר.

שונא את תל אביב - העיר הופכת למראה של הלב השבור; לילות, רמזורים ורוטשילד, הכול רועש בחוץ וריק מבפנים.

כולם גנבים - טעון, קנאי ופגיע בו־זמנית; שיר שמדבר על פחד לאבד, חוסר ביטחון ואהבה שמסתבכת באגו.

עם פתיחה כזו במצעדים, מילים חשופות ולחנים שנדבקים מהשמיעה הראשונה - "Life Lately" כבר מסומן כאחד האלבומים המדוברים והחזקים של התקופה.