הראל סקעת חושף: "התחושה היא שאתה חצי חי וחצי מת"

הראל סקעת ואיתי גלו משחררים את "כתוב על הקיר" - שיר שנכתב לפני יותר משנתיים, אך מקבל משמעות אחרת במציאות שאחרי ה-7/10. "אי אפשר להישאר חצי חי", אומר סקעת

הסינגל החדש "כתוב על הקיר" של הראל סקעת ואיתי גלו נכתב לפני יותר משנתיים, אבל מאז ה-7 באוקטובר הוא מקבל הקשר אחר. לא כי הוא נכתב על האירועים - אלא כי המציאות השתנתה, וגם האוזן ששומעת אותו.

האזינו שיר החדש של הראל סקעת ואיתי גלו -"כתוב על הקיר"

כבר בשורה הראשונה אין ניסיון לרכך: "אני חצי חי וחצי מת / שום דבר אצלי הוא לא לנצח". זו תחושת תקיעות, בלבול, עומס. אדם שסגור בין ארבעה קירות, מתח שאפשר "לחתוך בסכין".

זו לא אמירה לאומית מובהקת - זה מקום אישי. אבל בתקופה שבה רבים חווים חוסר יציבות ושגרה מתערערת, המילים האלו נוגעות קצת אחרת.

תזוזה בתוך מציאות מורכבת

ואז מגיע הפזמון: "זה כתוב על הקיר / צא לבלות / תקרע את העיר לאלף חתיכות / תתחיל כבר לחיות".

לא כהתעלמות ממה שקורה, אלא כהחלטה לא להישאר תקוע. השיר לא מתיימר לתת פתרונות, ולא מדבר ישירות על מלחמה. הוא פשוט מזכיר שיש גם מקום לתנועה, לנשימה, לרגע של חיים - גם בתוך מציאות מורכבת.

חיפוש כיוון - בלי דרמה מיותרת

"על הכדור הזה מי נגד מי / אני עוד מחפש את הכיוון" - השורה הזו משקפת בלבול אנושי בסיסי. בעולם רועש, בתקופה טעונה, לא תמיד ברור לאן הולכים.

אבל "כתוב על הקיר" לא נשאר במחשבות. הוא דוחף קדימה. פחות נאום, יותר אנרגיה. שיר שנולד הרבה לפני ה-7/10, אבל פוגש את התקופה בלי להתאמץ.