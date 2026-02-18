לפיד מגיב לסערה: "אני רואה שהכתבים מתרשמים מזה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, אמר היום (רביעי) ב'גלי צה"ל', כי "ההבדל ביני לבין יאיר גולן הוא כמו ההבדל ביני לבין נתניהו".

ברשת החלה סערה סביב אמירתו זו, מאחר וזה נתפס כניסיון של לפיד, להציג את עצמו בנפרד מגוש השמאל.

כעת, לפי מגיב לסערה: "‏אני רואה שהכתבים מאוד מתרשמים מזה שאמרתי שהמרחק ביני לבין יאיר גולן לא שונה מהמרחק ביני לבין הליכוד (לא דיברתי כמובן על נתניהו, אלא על הליכוד של פעם, שהיה לאומי ליברלי): אז הנה ההסבר: המרכז הוא לא באמצע בין שמאל לימין, הוא פשוט ראיה אחרת לגמרי של העולם. אנחנו לאומיים, ליברלים, פטריוטים, מאמינים בזהות היהודית של המדינה ובזכותה של ישראל להפעיל כוח.

‏מי שרוצה את ההסבר המלא על מה זה מרכז, נשמח לראותו בכנסים של יש עתיד. הוא יפגוש שם הרבה מאוד אנשים שמבינים למה רק יש עתיד חזקה היא המפתח לנצחון".