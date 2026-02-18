הותר לפרסום: סמ"ר עופרי יפה נהרג בעזה מירי כוחותינו

הותר לפרסום כי סמ"ר עופרי יפה, לוחם בסיירת צנחנים, בן 21 מיישוב היוגב, נפל הלילה (רביעי) בקרב בדרום רצועת עזה - זאת לאחר שנפגע מירי כוחותינו. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.

בכך עלה מספר חללי צה"ל ששמותיהם הותרו לפרסום מאז תחילת המלחמה בעזה ב-7 באוקטובר 2023 ל-924 חיילים. יהי זכרם ברוך.

התקרית הנוכחית מגיעה אחרי סדרה ארוכה של הפרות להסכם הפסקת האש בעזה מצד חמאס. רק אתמול כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר כוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה, באופן שהוגדר כאיום מיידי על הלוחמים בשטח.