הותר לפרסום: סמ"ר עופרי יפה נהרג בעזה מירי כוחותינו

הותר לפרסום כי סמ"ר עופרי יפה, לוחם בסיירת צנחנים, בן 21 מיישוב היוגב, נפל הלילה (רביעי) בקרב בדרום רצועת עזה - זאת לאחר שנפגע מירי כוחותינו. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.
בכך עלה מספר חללי צה"ל ששמותיהם הותרו לפרסום מאז תחילת המלחמה בעזה ב-7 באוקטובר 2023 ל-924 חיילים. יהי זכרם ברוך.
התקרית הנוכחית מגיעה אחרי סדרה ארוכה של הפרות להסכם הפסקת האש בעזה מצד חמאס. רק אתמול כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר כוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה, באופן שהוגדר כאיום מיידי על הלוחמים בשטח.
לפי הודעת דובר צה"ל, זמן קצר לאחר הזיהוי הוזנק חיל האוויר, אשר פעל בהכוונת הכוחות הקרקעיים וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום. עוד נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכמות הקיימות, וכי ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי ולשמירה על ביטחון הכוחות".
