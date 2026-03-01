שינוי כיוון: ההנחיה החריגה של איראן לפקודיה

ישראל ממשיכה לתקוף באיראן ובמקביל מטח טילים כבד מאיראן לרחבי הארץ. פרשננו הצבאי קובי פינקלר, חושף את השינוי שעשו האיראנים וכיצד זה משפיע על העורף הישראלי.

יממה אחרי פתיחת מבצע 'שאגת הארי' בפיקוד העורף מדברים מחד על המוכנות הגדולה שעשה הפיקוד מאז מבצע עם כלביא ומאידך על השינוי שעשו האיראנים.

"היתה מוכנות גדולה של הפיקוד למול הרשויות. למעבר משיגרה לחירום בצורה מהירה מ אפס למאה" אומרים בפיקוד העורף.



עוד מדגישים בישראל את השינוי במשטר האיראני. כך לדוגמא המטח הראשון בעם כלביא היה אחרי 12 שעות ובמקרה של המערכה הנוכחית אחרי שעתיים בלבד. לעבר ישראל נורו עשרות בודדות של פריטי תת"ק ועוד ביממה האחרונה.

עוד אירוע שונה היא ההנחיה לפיקודים האיראנים שאין יותר מצב של ירי בבת אחת של עשרות טילים ולאחריהן שקט כפי שהיה בעם כלביא אלא ירי של מספר טילים בודד כל אימת שהם יכולים ולא מתוך תוכנית סדורה.

גורם בפיקוד העורף מוסר שאין כוונה לשנות את מדיניות פתיחת השמיים ביממה הקרובה ורק אחרי זמן נדע פנינו במדיניות ההקלות.