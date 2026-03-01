בזמן ששהתה בממ"ד: הדירה של אלונה סער ספגה פגיעה קשה

מתקפת הטילים האיראנית במהלך השבת לא פסחה על ליבה של תל אביב: השחקנית אלונה סער ובן זוגה, יותם, גילו כי הבית שהיה אמור להיות המבצר המוגן שלהם הפך לזירת הרס בתוך שניות

מתקפת הטילים האיראנית שהחלה אתמול (שבת) עם פתיחת מבצע "שאגת הארי", הפכו לרגע של אימה עבור השחקנית אלונה סער (בתו של השר גדעון סער) ובן זוגה יותם.

במהלך המטח הכבד לעבר גוש דן, דירתם של השניים בלב תל אביב ספגה פגיעה משמעותית שהסבה נזק כבד לביתם כתוצאה מהדף ורסיסים. בסטורי שהעלתה סער לחשבון האינסטגרם שלה, היא שיתפה את עוקביה במראות הקשים מתוך מה שהיה עד לפני רגע הסלון הביתי שלהם.

בתמונה ניתן לראות את גודל ההרס: חלונות הדירה מנופצים לחלוטין, זכוכיות ורסיסים מכסים את הרצפה, ורהיטי הבית נראים כשהם ספוגים באבק ופיח.

צילום: מתוך האינסטגרם של אלונה סער

למרות המראות הקשים והנזק הרב לרכוש, הנס הגדול הוא בנפש: בני הזוג שהו במרחב המוגן בהתאם להנחיות פיקוד העורף, וניצלו ללא פגע. האירוע הזה מדגיש פעם נוספת כיצד המלחמה פוגשת את כולם, גם בלב האזורים האזרחיים ביותר. נכון לרגע זה, סער ויותם מתמקדים באיסוף השברים ועברו להתגורר בבית הוריו של יותם.