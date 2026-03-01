רמטכ"ל איראן חוסל במתקפה הישראלית

אחרי חיסול חמינאי, באיראן מדווחים כי רמטכ"ל איראן הגנרל עבד א-רחים אל-מוסאוויי חוסל במתקפה

הטלוויזיה האיראנית מדווחת כעת (ראשון) כי רמטכ"ל איראן הגנרל עבד א-רחים אל-מוסאוויי - חוסל במתקפה. עוד חוסלו שר ההגנה זאדה ומפקד משמרות המהפכה פאכפור.

בנוסף, במהלך הלילה, מסרה איראן באופן רשמי כי מנהיגה עלי חמינאי, חוסל בעת שנפגש עם בכירים נוספים באיראן.

מקורות באיראן אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי זמן קצר לפני התקיפה על מעונו, המנהיג העליון של איראן היה בפגישה עם יועציו הבכירים עלי לאריג'ני ועלי שמחאני וגורמים נוספים במקום מאובטח.

על פי הדיווח ברויטרס, חמינאי אמור היה לקיים את הפגישה בשעות הערב בטהרן,אך המודיעין הישראלי זיהה שהפגישה מתרחשת בשבת בבוקר - והתקיפות הוקדמו.

בשבת בבוקר, לפי גורמים ישראלים, קציני המודיעין זיהו ללא רק פגישה אחת, אלא שלוש - כולל זו עם חמינאי. ישראל הטילה 30 פצצות על מעונו ולא היה סיכוי שמישהו יצא חי מההפצצה.

עוד דווח כי ישראל עקבה באופן תמידי אחר צעדיו של חמינאי, ואף גילתה שהוא ניסה לתעתע בה ולהקדים לפגישה - דבר שלא חמק מעיני ישראל, וברגע האחרון התקפיה הקדמה.

"חמינאי לא הצליח לחמוק מהמודיעין שלנו וממערכות המעקב המתוחכמות ביותר", אמר טראמפ. "בשיתוף פעולה הדוק עם ישראל, לא היה דבר שהוא - או המנהיגים האחרים שנהרגו יחד איתו - היו יכולים לעשות".







