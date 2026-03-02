גנץ נפגש עם נתניהו: "שייקח גם שבועות, יש לך גיבוי מלא"

יו"ר כחול לבן בני גנץ נפגש עם נתניהו ואמר לו: "אם יש הזדמנות אמיתית לשינוי באיראן וממנה - אנחנו צריכים להיות שם"

לפני זמן קצר הסתיימה פגישה ביטחונית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו״ר כחול לבן בני גנץ על רקע מבצע 'שאגת הארי'.

נזכיר כי גנץ פרש ממשלת נתניהו לפני כשנה וחצי, חודשים לפני התקיפה בלבנון וכשנה לפני התקיפה באיראן במסגרת 'עם כלביא'.

גנץ הדגיש בפני ראש הממשלה נתניהו את הגיבוי המלא למבצע מול איראן ואת החשיבות בהמשך העמקת ההישגים הצבאיים ויצירת התנאים להפלת המשטר האיראני וכי עם ישראל כולו מאוחד תחת מטרה זו.

״סיימתי פגישה ביטחונית עם ראש הממשלה. אני יוצא ממנה בידיעה שישראל עושה את הדבר הנכון למען עתיד הילדים שלנו. זה לא יקרה ביום אחד. אולי זה ייקח כמה שבועות ב-2026 - אבל זה ישנה מציאות לדורות קדימה", אמר גנץ.

"הבהרתי לראש הממשלה: יש לך גיבוי מלא. אם יש הזדמנות אמיתית לשינוי באיראן וממנה - אנחנו צריכים להיות שם, לתת גב לעם האירני ולא לאפשר למשטר להחזיר לעצמו את השליטה ולחזור לאיים על כל האזור ועלינו.

זהו מבחן של תיאום אסטרטגי עם ידידתנו ארה״ב, עם מדינות האזור והקהילה הבין לאומית מחוץ, וזהו גם מבחן של נחישות ושל אחדות מבית. וכשישראל נחושה ומאוחדת - היא מנצחת. זה נכון בימים האלה, וחשוב שנזכור זאת גם בימים שאחרי".