אהוד יערי: ישראל מפנה את הגבול האיראני לפלישה

הפרשן הבכיר לענייני ערבים של חדשות 12, אהוד יערי, התייחס לפעילות של ישראל וארה"ב בגבול איראן - עיראק, והעניק פרשנות מרתקת

הפרשן הבכיר לענייני ערבים של חדשות 12, אהוד יערי, העניק הערב פרשנות מעניינת וטען כי ישראל פועלת לפינוי גבול איראן-עיראק כדי לאפשר למורדים כורדים להיכנס לאיראן ולהפיל את המשטר האיראני.

באולפן חדשות 12, אמר יערי: "צריך לשים לב מה קורה בגבול העיראקי -איראני. אנחנו רואים מאמץ שיטתי של חילות האוויר של ישראל וארה"ב לפגוע בבסיסים, במוצבים, בכוחות של משמרות המהפכה בגבול העיראקי".

"תשאלי למה", המשיך יערי, והשיב: "התשובה שלי: לפתוח את הדרך לארגוני המורדים הכורדים שיושבים על אדמת צפון עיראק ולאחרונה חמישה מהם התאגדו יחד, לפתוח להם את הדרך שיוכלו להיכנס בזמן הנכון".