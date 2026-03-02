מבזקים
סרוגים

אהוד יערי: ישראל מפנה את הגבול האיראני לפלישה

הפרשן הבכיר לענייני ערבים של חדשות 12, אהוד יערי, התייחס לפעילות של ישראל וארה"ב בגבול איראן - עיראק, והעניק פרשנות מרתקת

י"ג אדר התשפ"ו
אהוד יערי: ישראל מפנה את הגבול האיראני לפלישה
אהוד יערי צילום: צילום מסך חדשות 12

הפרשן הבכיר לענייני ערבים של חדשות 12, אהוד יערי, העניק הערב פרשנות מעניינת וטען כי ישראל פועלת לפינוי גבול איראן-עיראק כדי לאפשר למורדים כורדים להיכנס לאיראן ולהפיל את המשטר האיראני.

באולפן חדשות 12, אמר יערי: "צריך לשים לב מה קורה בגבול העיראקי -איראני. אנחנו רואים מאמץ שיטתי של חילות האוויר של ישראל וארה"ב לפגוע בבסיסים, במוצבים, בכוחות של משמרות המהפכה בגבול העיראקי".

"תשאלי למה", המשיך יערי, והשיב: "התשובה שלי: לפתוח את הדרך לארגוני המורדים הכורדים שיושבים על אדמת צפון עיראק ולאחרונה חמישה מהם התאגדו יחד, לפתוח להם את הדרך שיוכלו להיכנס בזמן הנכון". 


אהוד יערי איראן עיראק תקיפה באיראן ארצות הברית