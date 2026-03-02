ארה"ב תקפה את ספינות הקרב ונושאת המל"טים של איראן

אחרי חיל האוויר, גם חיל הים של איראן הפסיק להתקיים. בסדרת תקיפות אוויריות השמידו מטוסים אמריקאיים 11 ספינות קרב ואת נושאת המל"טים האיראנית

מבצע 'שאגת הארי' היום השלישי. חיל האוויר האמריקני השמיד את חיל הים האיראני.

במהלך היממות האחרונות תקפו מטוסי קרב אמריקניים וטילים מונחים את ספינות הקרב שהוצבו במפרץ הפרסי. בסך הכל הושמדו 11 ספינות קרב ונושאת מל"טים שהיוותה איום על כלי השיט במפרץ.

צבא ארה"ב

במשך עשרות שנים איימה איראן על תנועת כלי השיט במפרץ הפרסי, כולל במפרץ עומאן שממולה, ובמיצרי הורמוז.

האיראנים גם תקפו מספר מיכליות בימים האחרונים, מה שגרם לפגיעה בשינוע הנפט בעולם ולזינוק המחירים. לאמריקאים זה נמאס, ובסדרה של תקיפות הם הסירו את האיום הזה ככל הנראה לתמיד.