צה"ל השמיד את רשות השידור של איראן וחיזבאללה

צה"ל השמיד את רשות השידור הממלכתית של איראן, שהיוותה מרכז תעמולה. בלבנון מדווחים הלבנונים כי צה"ל תקף את ערוץ אל מנאר - ערוץ הטלוויזיה של חיזבאללה

מבצע שאגת הארי היום הרביעי. במהלך הלילה צה"ל השמיד את את מרכז התקשורת והתעמולה של איראן גם בטהרן וגם בלבנון.

מטוסי חיל האוויר הטילו עשרות חימושים והשמידו את מרכז התקשורת של משטר הטרור האיראני בטהרן. בהמשך הלילה תקף חיל האוויר את ערוץ אל-מנאר - ערוץ הטלוויזיה של חיזבאללה.

מרכז התקשורת האיראני צילום: דובר צה

בהודעת דובר צה"ל נאמר: "המרכז שימש בעת האחרונה את כוחות המשטר האיראני לקידום פעולות צבאיות בחסות אמצעים ונכסים אזרחיים, החורגים מפעילות התעמולה הרגילה המתקיימת מתוכו.

פעילות המרכז התבצעה בשליחות והכוונה ישירה של משמרות המהפכה. רשות השידור האיראנית קראה לאורך השנים להשמדת מדינת ישראל ולשימוש בנשק גרעיני. בנוסף, הובילה לדיכוי העם האיראני ולהפצת שקרים לציבור".