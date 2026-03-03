הבכיר טוען: "איראן מתפרקת, הם איבדו שליטה לחלוטין"

האלוף במיל' אליעזר צ'ייני מרום, התייחס לתקיפות ישראל באיראן וטען: "האיראנים איבדו שליטה לחלוטין ועושים את כל השגיאות האפשריות"

‏האלוף במיל' אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, התייחס היום (שלישי) למבצע "שאגת הארי", ובראיון לרדיו 'גלי ישראל' טען כי: "האיראנים איבדו שליטה לחלוטין ועושים את כל השגיאות האפשריות כולל תקיפת שגרירות ארצות הברית בסעודיה.

גם הירי שלהם הפך להיות מאוד מבולבל עם מטחים שהולכים ומתמעטים. איראן מתפרקת ואנחנו צריכים עכשיו את העם האיראני שיקום, ייצא לרחובות ויסיים את 47 שנות המשטר הרצחני הזה".

מוקדם יותר היום, דווח ברשת אל-ערביה, כי כוחות ישראליים ביצעו אמש מבצע קרקעי בשטח אירן.

על פי הדיווח, המבצע בוצע באמצעות כוחות מיוחדים והמוסד. ישראל בינתיים לא התייחסה לדיווחים.