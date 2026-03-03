רונאלדו עזב את סעודיה באמצע הלילה - וחזר למדריד

לא עוצר לעולם: השיא החדש של כרטיסיאנו רונאלדו

צילום: Maciej Rogowski Photo / Shutterstock

מטוסו הפרטי של כוכב הכדורגל המריא מריאד באמצע הלילה, שעות ספורות לאחר מתקפת כטב"מים איראנית על שגרירות ארה"ב בבירה הסעודית

האם הכוכב הגדול בעולם הכדורגל עוזב את המפרץ בגלל המלחמה? מטוסו הפרטי של כריסטיאנו רונאלדו, שערכו נאמד ב-61 מיליון ליש"ט, נצפה הלילה (בין שני לשלישי) ממריא מנמל התעופה בריאד.

הטיסה הלילית החפוזה מעוררת גל שמועות על כך שקפטן נבחרת פורטוגל החליט "לחלץ" את משפחתו מהמדינה בעקבות ההדרדרות הביטחונית המהירה באזור.

הדיווחים על עזיבתו של רונאלדו (41) מגיעים על רקע לילה מתוח במיוחד בבירה הסעודית. שגרירות ארצות הברית בריאד הותקפה על ידי שני כטב"מים איראניים, שגרמו לשריפה ולנזק למבנה. במקביל, כלי תקשורת באיראן טענו כי כוחותיהם השמידו בניין פיקוד ומטה אסטרטגי בבחריין השכנה.

רונאלדו, המתגורר בריאד עם בת זוגו ג'ורג'ינה רודריגס וחמשת ילדיהם מאז הצטרפותו למועדון אל-נאסר, חווה יחד עם תושבי העיר ארבעה ימים של לחימה אינטנסיבית, הכוללת יירוטים בשמי הבירה והפצצות של מתקני אנרגיה וביטחון ברחבי הממלכה.