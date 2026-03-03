איראן תקפה את מתקני הנפט של איחוד האמירויות

מבצע 'שאגת הארי' היום הרביעי. האיראנים ממשיכים לתקוף את המדינות השכנות והיום תקפו את מתקני הנפט המרכזיים של איחוד האמירויות בפוג'אירה.

ללא קרדיט

המתקנים נמצאים מחוץ למיצרי הורמוז בחלק הדרום מזרחי של איחוד האמירויות. הנזק הוא הכפול, בנוסף לנזק הפיזי, זהו שער היציאה של מיכליות הנפט האמירתיות לעולם, אחרי שהאיראנים הכריזו על סגירת מיצרי הורמוז אתמול.

התקיפות האיראניות נגד כל השכנות הסוניות שסביבה כבר מביאות לזינוק במחירי הנפט בעולם. אתמול נפגעו מתקני הגז של קטאר שהודיעה על הפסקה זמנית בהנזלת הגז ושינועו לאירופה.

במקביל נפגעו מתקני הנפט של ארמקו בערב הסעודית וכעת גם מתקני הנפט של איחוד האמירויות. המטרה האיראנית היא לפגוע כלכלית במערב - עם זינוק מחירי הנפט, בצעד שילחיץ את ארה"ב להפסיק את התקיפות במדינה.