הגינוי המביך של ארגון העיתונאים לניסיון דריסת כתבת 14

כתבת ערוץ 14 אורנית פורן סויסה, עברה ניסיון דריסה שתועד בשידור חי. אישה על אופניים התקרבה לעברה במהירות, ברגע האחרון היא הצליחה לזוז אחורה ולחמוק ממנה.

מתוך שידורי ערוץ 14, לצורך סקירה

ארגון העיתונאים מסר גינוי מביך למדי, והאשים איך לא, את הממשלה בכך.

בהודעה נמסר: ״האדישות והעידוד - ממש של שרי הממשלה על תקיפות כלפי עיתונאים מביאה למעשי בריונות ואלימות כלפי כל מי שאוחזים במיקרופון במרחב הציבורי.

אנו קוראים לשרי הממשלה שאינם תומכים באלימות להפסיק להתנהג כמוגי לב ולהתייצב באופן חד משמעי ובקול רם וברור נגד כל מי שפוגעים בעיתונאים.

אנו קוראים למשטרת ישראל לפעול במהירות ובנחרצות נגד מי שפגעה היום בשדרנית ערוץ 14 אורנית סוויסה״.