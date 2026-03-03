המקלט הציל חיים

חקירת האסון בבית שמש: רוב הנפגעים - לא שהו במקלט

כמעט 30 בני אדם שהו במקלט בזמן פגיעת הטיל בבית שמש, אך רק שניים נהרגו במקום הפגיעה הישירה. גורם המעורה בפרטים סיפר כי למרות הפגיעה הקטלנית, רוב השוהים יצאו על רגליהם