פרטים חדשים מתבררים היום (שלישי) על פגיעת הטיל הקטלנית בבית שמש, שבה נהרגו מספר בני אדם ונפצעו נוספים. גורם המעורה בפרטים סיפר כי בזמן הפגיעה שהו במקלט סמוך למקום כ־30 בני אדם.
לדבריו, שניים מהשוהים במקלט נהרגו לאחר שעמדו מתחת לנקודת הפגיעה הישירה של הטיל. אישה נוספת נפצעה באורח קשה, בעוד שרוב השוהים במקום יצאו ממנו על רגליהם עם פציעות קלות יותר.
עוד עולה מהפרטים כי חלק מההרוגים באירוע נפגעו דווקא מחוץ למקלט, במקומות שונים במרחב הסמוך לזירה.
לדברי הגורם, המקרה ממחיש את חשיבות המיגון גם במבנים ותיקים. "מסתבר שגם מקלט בן 50 שנה מציל חיים כשהוא סופג פגיעה ישירה", אמר.
