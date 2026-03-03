מבזקים
סרוגים
המקלט הציל חיים

חקירת האסון בבית שמש: רוב הנפגעים - לא שהו במקלט

כמעט 30 בני אדם שהו במקלט בזמן פגיעת הטיל בבית שמש, אך רק שניים נהרגו במקום הפגיעה הישירה. גורם המעורה בפרטים סיפר כי למרות הפגיעה הקטלנית, רוב השוהים יצאו על רגליהם

י"ד אדר התשפ"ו
חקירת האסון בבית שמש: רוב הנפגעים - לא שהו במקלט
הזירה בבית שמש צילום: יונתן זינדל / פלאש90

פרטים חדשים מתבררים היום (שלישי) על פגיעת הטיל הקטלנית בבית שמש, שבה נהרגו מספר בני אדם ונפצעו נוספים. גורם המעורה בפרטים סיפר כי בזמן הפגיעה שהו במקלט סמוך למקום כ־30 בני אדם.

לדבריו, שניים מהשוהים במקלט נהרגו לאחר שעמדו מתחת לנקודת הפגיעה הישירה של הטיל. אישה נוספת נפצעה באורח קשה, בעוד שרוב השוהים במקום יצאו ממנו על רגליהם עם פציעות קלות יותר.

עוד עולה מהפרטים כי חלק מההרוגים באירוע נפגעו דווקא מחוץ למקלט, במקומות שונים במרחב הסמוך לזירה.

לדברי הגורם, המקרה ממחיש את חשיבות המיגון גם במבנים ותיקים. "מסתבר שגם מקלט בן 50 שנה מציל חיים כשהוא סופג פגיעה ישירה", אמר.

מקלט בית שמש שאגת הארי