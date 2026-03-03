דובר צה''ל: תקפנו את המפקדה החשובה ביותר של איראן

ביום הרביעי ללחימה, דובר צה''ל מסר הצהרה לציבור. במהלכו אמר כי צה''ל תקף את המפקדה החשובה ביותר של המשטר באיראן

צה״ל תקף את מתחם ההנהגה האיראני - המפקדה החשובה והמרכזית ביותר של המשטר.

חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ״ן, תקף במהלך הלילה מבני שלטון ביטחוניים בתוך מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

אילוסטרציה. דובר צה''ל

בתקיפת המתחם, הוטלו חימושים רבים על לשכת הנשיאות ומבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי. בנוסף, הותקף מתחם ההתכנסות של הפורום הבכיר ביותר של המשטר, האחראי על קבלת ההחלטות הביטחוניות וכן המוסד להכשרת קציני צבא איראן יחד עם תשתיות ערכיות נוספות.

מתחם ההנהגה של משטר הטרור הוא אחד הנכסים המאובטחים ביותר באיראן ומתפרס על פני רחובות רבים, בלב טהרן.

ההנהגה והגורמים הביטחוניים של משטר הטרור התכנסו במתחם באופן תכוף וממנו ניהלו בין היתר הערכות מצב בנושא תוכנית הגרעין האיראנית וקידום התוכנית להשמדת מדינת ישראל.

המתחם שימש את מנהיג משטר הטרור האיראני שחוסל, עלי ח׳אמנהאי, ואוחסנו בתוכו תשתיות ששימשו לניהול ההתקפות נגד מדינת ישראל, להכוונה ולמימון של שלוחי הטרור של המשטר.

המתחם הותקף לאחר תהליך ממושך של איסוף מידע וחקר מודיעיני שהתבצע באמ״ן.

מדובר במפקדה החשובה והמרכזית ביותר עבור משטר הטרור האיראני, תקיפתה מעמיקה את הפגיעה ברציפות התפקודית של מערכי הפיקוד והשליטה במשטר.