צה"ל חיסל בביירות בכיר בכוח קודס ואיש מפתח בחיזבאללה

חיל הים תקף אתמול (שני) בביירות שבלבנון, בהכוונת אמ"ן, וחיסל את רצ'א חזאא'י, מוביל תחום ההתעצמות לחיזבאללה מטעם 'כוח קדס', המשמש גם כראש המטה של גיס לבנון של הכוח.

במסגרת תפקידו, חזאא'י שימש כיד ימינו של מפקד הגיס ונחשב גורם מפתח בבניין הכוח של חיזבאללה. היה אחראי על הקשר בין חיזבאללה לאיראן ובפרט על גישור בין צרכי ארגון הטרור חיזבאללה לבין המשאבים שמספקת איראן.

חזאא'י הוביל תהליכים נרחבים בגיס לבנון ובארגון הטרור חיזבאללה, בהם: תהליכי ההתעצמות באמצעי לחימה וציוד איראני, מימוש תוכנית ההתעצמות של הארגון ושיקומו לאחר מבצע "חיצי הצפון".

כחלק מתפקידו, סייע בביסוס צירי העברות אמצעי הלחימה מאיראן ללבנון וליווה את תוכניות ייצור אמצעי הלחימה של חיזבאללה על אדמת לבנון.



