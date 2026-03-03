כ"ץ: "התזנו את ראש התמנון האיראני, פועלים לקטוע זרועותיו"

שר הביטחון ישראל כ"ץ מתייחס למבצע "שאגת הארי" ומוסיף כי מבחינת לוח הזמנים - "המבצע יימשך בעוצמה ככל שיידרש". עוד אמר כ"ץ כי המתקפה הישראלית והאמריקאית באה "לרסק את יכולות המשטר"

שר הביטחון ישראל כ"ץ מתייחס להמשך מבצע "שאגת הארי" ומכת הפתיחה שכללה את חיסולו של המנהיג העליון חמינאי.

כ"ץ אמר: "התזנו את ראשו של התמנון האיראני ואנחנו פועלים כעת לרסק ולקטוע את זרועות התמנון. המתקפה הישראלית-אמריקאית המשולבת המונהגת ע"י נשיא ארה"ב טראמפ ורה"מ נתניהו - היא חסרת תקדים בהיקפה, בדיוקה ובעוצמתה. מבצע 'שאגת הארי' יימשך בעוצמה ככל שידרש".

כ"ץ התייחס להמשך הפעילות באיראן: "חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה רבה מטרות משטר בטהרן, והמשיך לפגוע ביכולות שיגורי הטילים ויעדים אסטרטגיים בכל רחבי איראן".

לסיום אמר כ"ץ כי המתקפה נועדה לסלק את משטר הטרור הרצחני האיראני: "המתקפה הישראלית-אמריקאית המשולבת על איראן, המונהגת על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, היא חסרת תקדים בהיקפה, בדיוקה ובעוצמתה - ובאה לרסק את יכולות המשטר, להגן על העורף הישראלי ועל כוחות צבא ארה"ב באזור, למנוע את חזרת איראן למסלול ייצור נשק גרעיני וייצור טילים המוני ולייצר את התנאים לעם האירני לפעול ולסלק את משטר הדיכוי הרצחני של האייתולות".