תיעוד מטורף: מסכן את חייו של אחיו הפעוט בשביל לייקים

תושב כפר עקב בשנות ה-20 תיעד עצמו מרכיב את אחיו התינוק על אופנוע והעלה את התיעוד לרשתות החברתיות. המשטרה עצרה אותו והוא נלקח לחקירה. צפו בתיעוד המטורף

בעקבות סרטון שפורסם ברשתות החברתיות, ובו תועד צעיר כשהוא רוכב על אופנוע ומרכיב את אחיו התינוק כבן שנה, פעלו שוטרי ימ״ר ירושלים לאיתור הרוכב.

דוברות המשטרה

החשוד, תושב כפר עקב בשנות ה-20 לחייו, אותר והובא לחקירה ביחידה המרכזית של את"ן ירושלים. במהלך חקירתו עלה כי ביצע את התיעוד בשביל הפצת הסרטון ברשת וקבלת "לייקים".

החשוד נחקר, ונפתח נגדו הליך לשיפוט מהיר.

ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה כל התנהגות המסכנת חיי אדם, ובפרט כאשר מדובר בקטינים חסרי ישע. המשטרה תמשיך לפעול לאיתור וטיפול בעבירות המתועדות ומופצות ברשתות החברתיות, למען שמירה על ביטחון הציבור ושלומו".