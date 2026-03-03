הנתונים נחשפים: זה המקום שספג הכי הרבה נזק בישראל

קרן הפיצויים לטיפול בנזקים בעקבות מבצע "שאגת הארי" חושף את כמות התביעות עד עכשיו מכל אזור

צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, מלווים במהנדסים ושמאים, נמצאים מאז תחילת המלחמה בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו, בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות הפועלים בשטח.

נכון לבוקר זה (שלישי) פועלים 60 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ.

22 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 34 צוותים באזור בית שמש ובאר שבע ועוד 4 צוותים נמצאים באזור הצפון.

עד כה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים 3,612 תביעות מאז תחילת המלחמה, מהן 2,917 בגין נזק למבנה, 378 בגין נזק לתכולה וציוד ו-317 בגין נזק לרכב.

להלן חלוקת התביעות לפי מוקדים:

תל אביב: 2,114

אשקלון: 1,344

ירושלים: 65

עכו: 49

טבריה: 40

נזכיר כי השבוע נפתחה האפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 ₪.

במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה. עד כה הוגשו 250 תביעות במסלול זה.

בשל כמות התביעות הרבה ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. אם לא ניתן, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה.