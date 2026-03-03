פגיעה ישירה במרכז הארץ, ללא נפגעים

צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. ביישובים רבים במרכז נשמעו אזעקות, צוותי חירום והצלה קיבלו דיווחים על נפילות ויצאו לזירות

אחרי 10 שעות ללא שיגורים מאיראן: צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר (שלישי) שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

אזעקות רבות נשמעו ביישובים באזור המרכז - שומרון, בקעה, דן, ירקון, שרון, יהודה, השפלה, שפלת יהודה, מערב לכיש, לכיש. במקביל התקבלה התרעה באזור אילת על חשש לחדירת כלי טיס עוין, דקות לאחר מכן דווח כי מדובר בהתרעת שווא.

תיעוד מד"א מבצעי

לאחר האזעקות האחרונות, במוקדי החירום וההצלה התקבלו קריאות על נפילות אמל"ח. הצוותים עושים דרכים לזירות הפגיעה. ככל הנראה מדובר בטיל בעל ראש נפץ מתפצל.

חובשים ופרמדיקים של מד"א סרקו זירות בהם התקבלו דיווחים ובשלב זה, לא אותרו נפגעים. צוותי מד"א נוספים מטפלים ב-2 אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן.

זירת הנפילה בפתח תקווה צילום: תיעוד מד

פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן כעת לצאת מהמרחב המוגן, אך יש להמשיך ולשהות בסמיכות למרחבים המוגנים ברחבי הארץ.



