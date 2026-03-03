הסימן המדאיג על גופו של טראמפ: המומחית חושפת את האמת

סימן מדאיג על צווארו של משיא ארה"ב דונלד טראמפ, עורר לא מעט שמועות וספקולציות בציבור על מצבו. המומחית מסבירה מה עומד מאחוריו

אמש במהלך טקס הענקת מדליות בבית הלבן, תועד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כשעל צווארו סימן אדום גדול כמו פריחה מלווה בקילופים.

התיעוד עורר לא מעט שמועות וספקולציות אודות מצבו הבריאותי של הנשיא האמריקאי בן ה-79, עם זאת מומחית מסבירה כי מדובר בתופעה שכיחה יחסית.

ד"ר אפרת סולומון כהן, מומחית לרפואת עור ומנהלת מחוז דן-פ״ת של כללית, השבירה בשיחה לאתר 'מאקו' כי ככל הנראה מדובר בטיפול בתכשיר בשם fluorouracil שבישראל מוכר כאפודקס. לדבריה: "זה חומר אנטי-סרטני שמורחים אותו לטיפול בשטחים נרחבים של נזקי שמש שיש בהם נגעים טרום-סרטניים".



סולומון כהן הסבירה כי "המצב הזה שכיח בעיקר באנשים עם עור בהיר, שבמהלך השנים נחשפו הרבה לשמש - כאלה שעבדו בחוץ או נחשפו לשמש לאורך זמן. באחוז קטן מהמקרים, הם עלולים להפוך לסרטניים, ולכן כשמזהים אותם מטפלים מהר".



על תופעות הלוואי אמרה סולומון כהן: "בנגע בודד אפשר לטפל נקודתית, למשל בחנקן נוזלי במרפאה אבל כשמדובר בשטח גדול - פנים, קרקפת, צוואר או זרועות - צריך לטפל בכל האזור".

לדבריה, "המראה יכול להיראות כמו כווייה. אנחנו תמיד מזהירים את המטופלים שלא להיבהל ומסבירים כי זה גורם לאודם, צריבה וקילוף, וזה נמשך כמה שבועות".

