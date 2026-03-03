סער: "אחרי תקיפת איראן את שכנותיה - עליהן לנתק עימה קשר"

שר החוץ סער אמר בתדרוך ל-60 שגרירים כי אחרי שאיראן טבחה בבני עמה ותקפה את שכנותיה במזרח התיכון, על שגרירי המדינות לנתק איתה את קשריהן. ראש האופוזיציה לפיד אמר בתדרוך: "היינו חייבים לפעול כדי להסיר את האיומים של המשטר"

שר החוץ גדעון סער דיבר בתדרוך לכלל שגרירי מדינות העולם המוצבים בישראל על המלחמה עם איראן. בתדרוך השתתפו כ-60 שגרירים.

שר החוץ סער אמר לשגרירים כי לאחר התקפת איראן על כל שכנותיה וטבח בני עמה- על מדינות העולם לנתק איתה את קשריהן.

שר החוץ אמר כי ישראל לא מוכנה לחיות תחת איום השמדה, כפי שאף מדינה אחרת בעולם לא הייתה מוכנה. עוד התייחס השר לתקיפת חיזבאללה את ישראל והצטרפותה למלחמה: ״הדבר מוכיח פעם נוספת שחיזבאללה פועל בשירות איראן ובניגוד לאינטרסים של לבנון ואזרחיה״.

בנוסף, שר החוץ סער התייחס להתקפות המשטר האיראני על מדינות המפרץ ואמר כי "זוהי הוכחה לכך שאיראן מסוכנת לכל מדינות האזור״.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נכח גם בתדרוך עם השגרירים והתייחס לאיום האיראני: "רוב המדינות שלכם נפלו בעבר קורבן לטרור בחסות איראן. אזרחיכם נרצחו, קהילות הותקפו. אף אחת מהמדינות שלכם לא הייתה משלימה עם איום של טילים בליסטיים המכוונים לעבר עריה, כפי שאנו רואים בימים האחרונים נגד ישראל ומדינות האזור".

עוד אמר לפיד: "אני שומע קולות שטוענים שזו הייתה "מלחמת בחירה". איזו בחירה בדיוק הייתה כאן? להמתין עד שיהרגו אותנו? לעצום עיניים מול האיום?אי אפשר לצפות מאיתנו לחכות שיהרגו אותנו. היינו חייבים לפעול כדי להסיר את האיומים של משטר שהוא נותן החסות מספר אחת לטרור בעולם".