נתניהו: ממשיכים להכות בעוצמה באיראן, הגבנו בעוצמה לחיזבאללה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיל האוויר בפלמחים ואמר כי "אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה באיראן. הטייסים שלנו מעל שמי טהרן וגם מעל שמי לבנון. חיזבאללה עשה טעות גדולה מאוד כשהוא תקף אותנו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) בבסיס חיל האוויר בפלמחים, יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל אייל זמיר. בפתח הביקור נתניהו קיבל סקירה מבצעית, ולאחר מכן קיים שיח עם מפעילי כטמ״ם ועם הצוותים הטכניים ושיבח אותם על פעילותם במהלך מבצע ״שאגת הארי״.

וידאו: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

"אני פה בבסיס חיל האוויר עם שר הביטחון והרמטכ"ל והמפקדים והלוחמות והלוחמים, גם בהגנה וגם בהתקפה של חיל האוויר, והצוותים הטכניים שמסייעים לפעולה הזאת. אני אומר לכם בכנות, הם עושים כאן עבודה מדהימה" אמר נתניהו. "הרמטכ"ל, ממך, דרך כל החיילים והחיילות שאני רואה פה, עבודה מדהימה - שמדהימה לא רק את האויב - שר הביטחון, היא מדהימה גם אותי. אני חושב שכל עם ישראל צריך להוקיר לכם את העבודה החשובה שאתם עושים - להגן על אזרחי ישראל וגם לתקוף את המרצחים ושולחיהם באיראן".

נתניהו בבסיס פלמחים צילום: מעיין טואף/ לע״מ

לדבריו, "אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה באיראן. הטייסים שלנו מעל שמי איראן וטהרן, וגם מעל שמי לבנון. חיזבאללה עשה טעות גדולה מאוד כשהוא תקף אותנו. אנחנו כבר הגבנו בעוצמה, ונגיב בעוצמה יתרה ונוספת. ממשלת לבנון צריכה להבין, והעם בלבנון צריך להבין, שחיזבאללה גורר אותם למלחמה לא להם, רק בגלל מותו של אותו מרצח המוני שאין להם שום קשר אליו. הם צריכים לדאוג לעצמם, וכדאי שיעשו זאת בהקדם".

נתניהו, כ צילום: מעיין טואף/ לע״מ

"אנחנו נמשיך לעשות מה שדרוש להגנתנו" סיכם נתניהו. "אנחנו ביום הרביעי של 'שאגת הארי'. אנחנו שואגים - ואנחנו פועלים".