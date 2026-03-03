טראמפ טוען: "לאיראן נגמרים המשגרים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס להמשך המלחמה מול איראן וטען כי "גמרים להם משגרי הטילים, והם מאבדים מקומות לירות מהם את הטילים. יכולת התגובה שלהם תדעך בקרוב"

4 ימים אחרי תחילת המתקפה האמריקנית-ישראלית נגד איראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען הערב (שלישי) כי לטהרן ייגמרו בקרוב משגרי הטילים הבליסטיים.

"איראן הולכת ומאבדת תחמושת ויכולות צבאיות חיוניות" טען טראמפ בראיון לאתר "פוליטיקו". "הם יוכלו להמשיך לירות טילים לעוד זמן, אבל נגמרים להם משגרי הטילים, והם מאבדים מקומות לירות מהם את הטילים - כי הם נהרסים. יכולת התגובה שלהם תדעך בקרוב".

הנשיא האמריקני הוסיף וטען כי הוא "פתוח" לאפשרות של עבודה עם גורמי המשטר שישרדו את המלחמה. לטענתו, "עדיין לא מאוחר מדי. 49 מנהיגים איראניים כבר חוסלו, אז זה די עמוק. מנהיגים חדשים יעלו. הרבה אנשים ירצו את התפקידים שהתפנו - וחלק מהם יהיו טובים מאד".



